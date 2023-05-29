"قومي للإعاقة" يشارك في ورشة عمل دور البنوك لتقديم الخدمات لذوي الهمم

ناقشت ورشة "دور البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة لذوي الهمم"، التي شارك فيها القومي للإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، سبل الإتاحة المطبقة حاليًا في القطاع المصرفي.

القومي للإعاقة يشارك في ورشة عمل "دور البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة لذوي الهمم":

تضمنت الورشة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، سبل تدريب العاملين في فروع البنوك المختلفة على آليات التعامل مع ذوي الإعاقة، وإلزام البنوك بتطبيق كود الإتاحة الخاص بذوي الإعاقة في فروعها بنسبة لا تقل عن ١٠% من عدد الفروع التي يمتلكها كل بنك، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من الخدمات المخصصة لهذه الفئة، والعمل على إتاحة منتجات تلائم احتياجاتهم.

أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة؛ أن المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 أوضحت بعض الإجراءات التنفيذية التي يتحتم على المصارف والبنوك العاملة بمصرالقيام بها ومن أمثلتها ماكينات الصراف الآلي الناطقة لذوي الإعاقة البصرية وتهيئة المصارف بمنحدرات تمكن ذوي الإعاقة الحركية من الوصول للمصرف أو البنك بسهولة ويسر وتدريب العاملين على لغة الإشارة، لافتة إلى استجابة البنك المركزي المصري بإصداره كتاب دوري في نهاية سبتمبر 2021 الذي نص على آليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

أشارت د. إيمان كريم في بيان صحفي؛ إلى بعض التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في الإتاحة المطبقة حاليًا منها تعطل نظام الناطق الآلي في عدد من ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب عدم تطبيق كود الإتاحة المكانية في عدد كثير من فروع البنوك، ووجود عدد من التطبيقات التي تقدمها البنوك التي لا تتناسب مع قارئ الشاشة الخاص بالهواتف الذكية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك إحجام القطاع المصرفي عن تمويل المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة.

حضر الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الشمول المالي، وفهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة هدي عوض أستاذ العلوم السياسية وعضو اللجنة الاقتصادية، والنائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

بالإضافة إلى النائب أحمد سمير زكريا والنائبة نهى الشريف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائبة نجلاء العسيلي ممثل الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وكيرلس نبيل مدير البرنامج الوطني؛ لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، إلى جانب ممثلي المجلس القومي الإعاقة، ومديري وقيادات قطاعات الشمول المالي والمسئولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي وبنك التجاري وفا والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني.