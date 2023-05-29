فخري لاكاى يقود تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز،تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء مباراة الاتحاد السكندري في منافسات الجولة الـ27 في الدوري المصري الممتاز.

يقود الجنوب أفريقي فخري لاكاي هجوم فريق بيراميدز في لقاء الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ترتيب بيراميدز والاتحاد قبل المباراة

يحتل بيراميدز مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حيث لعب بيراميدز حتي الان 27 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في سبع مباريات و خسر 4 مباريات.

فيما الاتحاد السكندري

لعب زعيم الثغر قبل مباراة بيراميدز 27 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في في أربع مباريات وخسر أحدي عشر لقاء .

قائمة فريق بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

موعد مباراة بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

من المقرر ان تنطلق المباراة التي تجمع بين بيراميدز و الاتحاد السكندري مساء اليوم الموافق 29 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

تذاع مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف.