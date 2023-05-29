رفع حالة الإستنفار بالشرقية لرصد وإزالة محاولات البناء المخالف

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص.

قال المحافظ: لن اسمح بأي تراخي او تقصير في تنفيذ الازاله الفورية في المهد لمحاولات البناء المخالف وسيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة ازالة بمنطقة "الكونت شديد - الغشام" عباره فك شده خشبية لسقف الدور الثاني علوي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه غير الملتزمين.