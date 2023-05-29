نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان.. بالأسماء

حصلت "بوابة الوفد الإلكترونية"، علي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022 /2023، إذْ بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 %، وبلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 %، فيما وصلت نسبة النجاح الإعدادية المهنية61 %.

عرض عبدالكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، لمحافظ اسوان، تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى.

أوضح لطفي، عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة، وهو الذى يؤكد النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

أضاف أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، واللغات بلغ 27 ألفًا و 334 طالبًا وطالبة، نجح منهم 20 ألفًا و 728 طالبًا وطالبة، فيما سيقوم بأداء امتحانات الدور الثانى 6 آلاف و 606 طلاب وطالبات.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا…