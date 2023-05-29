روسيا تكثف نفوذها على إفريقيا..لافروف في كينيا

زار سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، دولة كينيا ضمن جولاته الأفريقية وتعد للمرة الرابعة يزور البلاد.

روسيا تسطير نفوذها في أفريقيا

وتلعب روسيا دورًا كبيرًا في توسيع العلاقة مع الدول الأفريقية، تحديدًا خلال العامين الماضيين، حيث عملت مجموعة فاغنر وشركات عسكرية روسية خاصة أخري علي تقديم خدماتها الأمنية لمواجهة حركات الأرهاب.

يأتي زيارة لافروف الغير معلنة إلي كينيا، من أجل تعزيز العلاقات مع البلدان الأفريقية، فحين أن موسكو تنعزل عن العالم الغربي علي غرار حربها مع أوكرانيا.

وأفادت وسائل الإعلام في روسيا، من زيارة لافروف بالرئيس الكيني ويليام روتو ومسؤولين بارزين في البلاد، قبل زيارته المرتقبة إلي جنوب إفريقيا، لحضور قمة بريكس التي تضم أكبر 5 دول " البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا".

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، عن استعدادها لارسال وفد رفيع المستوي إلي روسيا وأوكرانيا، تمهيدًا للمساهمة في تحقيق السلام بين البلدين بعد صراع دام 15 شهرًا.

بعثة القادة الأفارقة

وتضم بعثة القادة الأفارقة زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب إفريقيا، الذين يساهمون في تحقيق السلام بين دولتي أوكرانيا وروسيا.

أوكرانيا وروسيا

كشف فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا، إن ستة قادة أفارقة في مهمة سلام بين أوكرانيا وروسيا، ويضم وزراء ومستشارين للرئيس.

موسكو وكييف

وأوضح ماجوينيا، أن قبل الذهاب ناقشه ترتيبات الأمنية واللوجستية الأخري، الأخرى قبل زيارة بعثة القادة الأفارقة للسلام إلى روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا بأن الزعماء علي استعداد السفر إلي موسكو وكييف بمجرد الاتفاق علي موعد، عقب الانتهاء من جميع الخدمات اللوجستية مع البلدين المضيفين.

رؤساء الدول الأفريقية

وأضاف أن يوجد من الفرق التابع لهم علي الأرض، في كل من موسكو وكييف، تعمل على التحضير لزيارة رؤساء الدول الأفريقية الذين هم جزء من مبادرة السلام للقادة الأفارقة، ويقود فريق المسؤولين وزير الرئاسة خومبودزو نتشافيني، الموجود في روسيا هذا الأسبوع لحضور اجتماع أمني روتيني.

رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

والجدير بالذكر أن أعلن رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن استعدادهم لمهمة السلام للزعماء الأفارقة إلي روسيا وأوكرانيا.

والجدير بالذكر أن ردت "روسيا" بقوة على بيان وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" حول زيادة عدد الدول المُستعدة لتزويد "أوكرانيا" بدبابات ليوبارد، قائلةً "إن هذا يُظهر هوس واشنطن بالحرب الشاملة مع موسكو"، حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا".

ووفقًا لـ "تاس" الروسية، طالبت زاخاروفا، أمريكا بأن تُفكر في عواقب أعمالها العدوانية المُتزايدة المحفوفة بمُواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وتكرار فشل مُذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان."

وتابعت: "تصريح أوستن حول زيادة عدد الدول المُستعدة لتزويد كييف بدبابات ليوبارد يُظهر هوس الولايات المتحدة بحرب شاملة مع روسيا".