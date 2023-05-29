طالب الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ يحصل على المركز الثالث عالميًا

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الاثنين، تحقيق الطالب بالمستوي الرابع بكلية الذكاء الاصطناعي محمود عاطف انجاز عالمي في مسابقة هواوى العالمية، والتي نظمتها الصين.

واستقبل رئيس الجامعة الطالب الفائز مهنئا بهذا الإنجاز الدولي ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب ورئيس أكاديمية هواوى للتدريب بالجامعة، والدكتور محمود يس شمس الدين، مدير أكاديمية هواوي للتدريب، والمهندس وائل أبو شعيشع أمين الكلية.

أوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن الطالب تأهل ضمن الفريق المصري الوحيد في مسار السحابة "Cloud Track" في المسابقة التى تنظمها شركة هواوى سنويًا من ضمن أربع فرق مصرية وما يزيد عن ال30 فريقًا مختلفًا مكونين من 90 طالبًا وطالبة من دول القارة الأفريقية .

وأشار د. دسوقي إلى أن مسابقة هواوى العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مدربة ومؤهلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، من خلال استخدام تقنيات جديدة.