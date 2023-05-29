الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا بينهم 22 طفلا من أريحا منذ مطلع العام

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري نحو (170) مواطنا فلسطينيا، من محافظة أريحا والأغوار، وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم عقبة جبر، وبلغت حالات الاعتقال فيه أكثر من 100، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات في أريحا.

وجاء ذلك في بيان لنادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، مضيفا، أن عمليات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال وتحديدًا في مخيم عقبة جبر، رافقتها عمليات إعدام ميداني، وعمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم.

واستخدمت قوات الاحتلال كافة أنواع الأسلحة، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، فضلا عن استهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة، ومن بينهم عائلات شهداء ارتقوا خلال العام الجاري.

وأشارنادي الأسير، إلى أن من بين حالات الاعتقال، 22 طفلا، تقل أعمارهم عن (18 عاما) جرى تحويل ثلاثة منهم إلى الاعتقال الإداريّ وهم: موعد عمر الحاج، وعلي بسام الشيخ إبراهيم، وجمال خليل براهمة، ويشار إلى أن الأطفال الثلاثة هم من بين 15 معتقلًا من أريحا، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وتستمر عمليات الاعتقال، والتي تشكل أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي الثابتة والممنهجة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، وبلغت مجموع حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 3000 حالة اعتقال.

وأوضح نادي الأسير، أن هذه الأرقام لا تعكس فقط تصاعد عمليات الاعتقال، بل أيضًا ما يرافقها من جرائم وانتهاكات ممنهجة ومنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام المنصرم الذي كان أكثر الأعوام دموية منذ 20 عاما.