رابط التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية

احتلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، على محركات موقع “جوجل”، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بعدما أعلنت عن توفر وظائف إدارية وقانونية واقتصادية، شاغرة من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ويشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هي هيئة حكومية سعودية، تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 22 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفقًا لما جاء على ويكيبيديا.

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الوظائف الشاغرة لديها، جاءت بالمسيمات التالية:

أخصائي رئيس خدمات الموظفين.

أخصائي رئيسي تبادل المعلومات.

أخصائي رئيسي في المعاهدات الدولية.

أخصائي تخطيط الأعمال.

مدير مشروع أول.

مدير تخطيط ومراقبة التكامل.

خبير تطوير المحتوى.

خبير رئيسي في تنمية المواهب.

مدير الجودة والاستشارات والمتابعة.

التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ونوهت إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالمملكة العربية السعودية، أن هناك عدد من التخصصات المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

إدارة الأعمال

القانون

الاقتصاد

الإدارة العامة

الصحافة

التسويق

الاتصالات

إدارة الموارد البشرية

شروط التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وتمثلت الشروط التى يجب أن تنطبق على المتقدمين لشغل وظائف هيئة الجمارك والزكاة فيما يلى :

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس والدكتوراه والماجستير.

أن يجيد الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

أن يجيد اللغة الإنجليزية جيداً.

موعد التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وأشارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة، اعتبارًا من اليوم الإثنين، الموافق 29 مايو الجاري، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ويمكن التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــا).