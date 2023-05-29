جروهي يكشف مصيره مع الاتحاد بعد نهاية الموسم

كشف الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، مصيره مع نادي الاتحاد السعودي بعد نهاية الموسم الحالي.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وأكد جروهي على رغبته في استكمال مشواره بقميص نادي الاتحاد السعودي، مشيرا أن مصيره في يد إدارة النادي، وأشكر الجماهير التي عاملتني بكل حب ومودة منذ قدومي للنادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية “ سعيد جداً بمشاركتي في فرحة الجماهير بحسم لقب الدوري السعودي، نحن كلاعبين وإدارة نستحق هذا اللقب ".

وعن التتويج بالدوري السعودي علق جروهي “ تحقيق الاتحاد للقب الدوري هو تتويج للمجهودات منذ بداية الموسم، وكلنا نستحق ذلك ”.

وأتم تصريحاته " تأثرت بضياع لقب الدوري في النسخة الماضية ولكن تعلمنا الدرس جيداً وأتمنى أن نستمر بنفس المستوى بعد إعادة الفريق لمكانته الطبيعية”.

الاتحاد السعودي

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.