الكهرباء: "الاحتياطى بالشبكة يتخطى نصف احتياجات المواطنين"

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تخطت الـ30 ألف ميجا وات، ولم يلجأ مركز التحكم القومي لتخفيف الأحمال، كاشفًَا أن هناك 16 ألفًا و305 ميجاوات.

هو ما يمثل أكثر من نصف احتياجات المواطنين، وأن قطاع الكهرباء اتخذ كثير من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014.

إذْ تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائيًّا ابتداء من يونيو 2015، ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة تخفيف الأحمال منذ ذلك الوقت.

أوضح "حمزة" أن الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، أن قطاع الكهرباء المصرى وظف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ.

تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة إذْ تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.