"حقوق وواجبات المرضى بمعايير الاعتماد والرقابة الصحية".. ندوة للتأمين الشامل بالأقصر

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالاقصر، ندوة تعريفية عن معايير الهيئة لاعتماد المنشآت الصحية بعنوان "حقوق وواجبات المرضى بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية"، بحضور الدكتور ممدوح وشاحي، مدير فرع الأقصر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وصلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر السنوسي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وذلك بنادي التجديف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد طه،رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ،وتوعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

وأكد الدكتور ممدوح وشاحي، أن معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تولى اهتمامًا كبيرًا بالمريض وتعتبره المحور الرئيسي لمكونات الخدمة الصحية حيث تتركز حول رعاية المريض، وتشمل احترام احتياجاته وتفضيلاته، وتقديم الدعم النفسي والراحة البدنية اللازمة له، بالإضافة إلى توفير المعلومات، واشراكه في قرارات العلاج الخاصة به.

وأكد مدير فرع الهيئة إن التزام المنشأت الصحية بتطبيق المعايير يساعد على زيادة رضا المنتفعين من خدمة الرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن الدور الرقابي للهيئة يضمن استدامة الجودة بالمنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة، وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.



وبنهاية الندوة، تم فتح باب المناقشات وقام فريق فرع الهيئة بالرد على كل استفسارات الحضور حول منظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات الهيئة بها.

أشرف على تنفيذ الندوة، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشؤون الفروع.