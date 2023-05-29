نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بالتربية الرياضية

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، سير أعمال الامتحانات بكلية التربية الرياضية للبنين، حيث كان فى استقباله الدكتور أشرف خطاب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن حسين على سير الإمتحانات ومطابقتها للقواعد المنظمة، مؤكدا الحرص الدائم على متابعة سير أعمال الإمتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الإمتحانات ، مشيدا بحرص إدارة الكلية على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وفى ختام الجولة التفقدية، أجرى نائب رئيس الجامعة حوارا ودياً مع أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ووجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح، مثمنا المجهود الذى يقوم به جميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات.