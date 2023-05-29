وزارة الحج والعمرة تطلق مبادرة صحة ثون بالسعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة انطلاق مبادرة "صحة-ثون"، اليوم الاثنين الموافق 9 ذو القعدة 1444هـ/ 29 مايو 2023م، والتي تهدف إلى تقديم حلول وخدمات صحيّة مبتكرة ومستدامة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام لمواجهة التحديات الصحية في موسم الحج لهذا العام.

وكانت وزارة الحج والعمرة أوضحت أن المبادرة جاءت بالشراكة مع وزارة الصحة تنطلق مبادرة (صحة ثون) حتى تتمكن من توفير أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم، والانتهاء من فريضة الحج بأمان.

وزراة الحج والعمرة.. مسارات مبادرة صحة ثون

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مبادرة "صحة ثون" تعتمد على ثلاث مسارات وهي:

مسار أمن وسلامة الغذاء.

مسار صحة الحجاج.

مسار الرعاية الافتراضية.

وزراة الحج والعمرة.. المستهدفون من مبادرة صحة ثون

ولفتت الوزارة إلى أن المستهدفون من المبادرة هم:

القطاع الحكومي.

القطاع الصحي.

القطاع الخاص.

القطاع الغير ربحي.

الأفراد والمجتمع.

الرياديين.

وتنطلق المباردة اليوم الاثنين الموافق 9 ذو القعدة 1444هـ/ 29 مايو 2023م، وتستمر لمدة 4 أيام، بمقر وزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة.

منصات معتمدة للتسجيل لأداء الحج

وفي سياق متصل كانت وزارة الحج والعمرة، شددت على أن الحجز لأداء مناسك الحجّ يتم فقط عبر المنصّات المعتمدة، محذرة الجميع من التجاوب مع حملات الحجّ الوهميّة، رافعة شعار"كن واعيًا".

ولفتت إلى أن المنصات المعتمدة للتسجيل لأداء الحج تنقسم لقسمين:

أولًا: للحجاج من داخل المملكة وذلك يتم عبر الاتي:

الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.. "LocalHaj.Haj.Gov.Sa"

تطبيق "نُسك".

ثانيًا: للحجاج من أوروبا والأمريكتين وأستراليا عبر منصة "نُسك حج" .. Hajj.Nusuk.Sa

ثالثًا: للحجاج من الدول الإسلامية، وهنا لابد من التقديم عبر مكاتب شؤؤن الحج المسؤولة عن تسجيل حجاجها بالدول الإسلامية.

وشددت وزراة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على ضرورة طباعة الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية تصريح الحج بأنفسهم، بعد سداد رسوم الحجز إلكترونيًا، عبر موقع الوزارة أو تطبيق نُسك قائلة:"تأكدوا من طباعتكم لتصريح الحج من منصة أبشر".