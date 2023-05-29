إستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة .. تزايدت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن معرفة الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل استخراج رخصة قيادة مفقودة فضلا عن الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة ، ويأتى ذلك من خلال الخدمة إلكترونيا على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية أو موقع النيابة العامة، والتي يحصل عليها في خلال دقائق.

تستعرض الوفد فى السطور التالية خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة الكترونيآ :

خطوات وطرق استخراج رخصة القيادة 2023

التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتحرير مذكرة فقد التوجه إلى وحدة المرور المختصة التابعة لمنطقته تقديم تلك المذكرة دفع الرسوم الخاصة بالرخصة استخراجها وفقًا للمدة المتبقية من الرخصة

صورة ارشيفية

بالموبايل.. طريقة استخراج رخصة القيادة المفقودة 2023

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية الضغط على خدمات المرور استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص القيادة والمركبات اتباع الخطوات المطلوبة اختيار نوع الرخصة اختيار رقم اللوحة

الشروط المطلوبه استخراج رخصة قيادة 2023

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على رخصة قيادة تتضمن ما يلي :-

يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عاما. ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب. يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة. يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب. تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة. يلزم تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج. من بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه. يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

المستندات المطلوبة استخراج رخصة قيادة :

ولاستكمال الإجراءات التي يلزم اتخاذها من أجل استخراج رخصة قيادة هو تجهيز بعض المستندات الهامة والتي تشمل مايلي: