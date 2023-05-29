استشهاد ضابط فلسطيني متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين، وأصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الضابط أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجر اليوم الاثنين. موضحةً أنه أصيب برصاصتين متفجرتين: واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

وكان الشهيد إبراهيم ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وهو أسير محرر.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين، الإضراب الشامل بكل مناح الحياة، حدادًا على روح الشهيد أشرف إبراهيم، وسط دعوات بالرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة امتدت لساعات، بين القوات الخاصة الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.

وزارة الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تعميق الاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها في ظل ازدواجية المعايير الدولية، معبرة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحته بالكامل لأرض دولة فلسطين.

وأضافت الوزارة، إن هذه الردود لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي والدول في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة تلك المواقف الدولية التي ما زالت تراهن على اخلاقيات الاحتلال وتدعوه وتطالبه بوقف إجراءاته دون أن يرتبط ذلك بأي عقوبات أو ضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية

وترى الوزارة، أن تلك الردود لا تعدو كونها محاولات تجميلية لازدواجية المعايير الدولية، مؤكدة أنها تتابع على مدار الساعة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات كافة، بما في ذلك المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته، وستواصل العمل لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة شعبنا، وصولا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا.

وأدانت وزارة الخارجية انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي يوميا، خاصة استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ظل تكامل واضح في الأدوار بين مؤسسة الاحتلال العسكرية والجمعيات والمنظمات الاستيطانية الاستعمارية.

وشددت على أن تصعيد جيش الاحتلال لإجراءاته القمعية واضطهاده للمواطنين الفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات، في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية