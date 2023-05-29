مكتبة الإسكندرية شاهد على عصور من التنوير والتثقيف والإبداع (فيديو)

إيماناً بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخًا لقيم العلم والثقافة والمعرفة إقليميًا ودوليًا، تظل مكتبة الإسكندرية شاهداً على عصور من التنوير والتثقيف والإبداع عبر رسالتها السامية فى ربوع البسيطة.

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية هذا الصرح العملاق الذى تم تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر قبل نحو 23 قرناً، وفى رواية أخرى أنشئت بقرار من بطليموس الأول "سوتر" أول ملوك البطالمة الذين توارثوا حكم مصر بعد وفاة الإسكندر، أما المؤسس الحقيقي للمكتبة وصاحب الفضل في نهضتها وازدهارها فهو بطليموس الثاني "فيلادلفوس" الذي حكم مصر مدة 39 سنة من 285 إلى 246 قبل الميلاد، تتلخص رسالتها الجديدة في أن تكون مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات، وترنو المكتبة بشكل خاص، لأن تكون نافذة العالم على مصر، ونافذة مصر على العالم، ومؤسسة رائدة في العصر الرقمي، ومركزًا للتعلم والتسامح والحوار والتفاهم.

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية الشامخة في شارع بورسعيد بمنطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، على مساحة 70 ألف متر مكعب، تظل بوابة مصر ونافذتها التاريخية نحو الشرق والغرب تنثر بذور الفكر المستنير، تضم عدة مكتبات متخصصة، منها: مكتبة المواد السمعية والبصرية، مكتبة المكفوفين (طه حسين)، مكتبة الأطفال، مكتبة النشء، مكتبة المواد الميكروفيلمية، الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، مكتبة الخرائط.

نشر المعرفة الثقافية والعلمية، وثقافة الحوار والتسامح، من أبرز الأهداف التي تسعى مكتبة الاسكندرية إلى لتحقيقها من خلال ما تقوم به من مشروعات وأنشطة، فالمكتبة لا تنفك عن البدء في مشروعات جديدة وتنظيم مئات الفعاليات الثقافية والعلمية كل عام؛ من معارض سنوية للكتب إلى معارض فنية، ومن مؤتمرات إلى ندوات وحفلات موسيقية ومسرحية.

تسعى مكتبة الإسكندرية الجديدة إلى استعادة روح الانفتاح والبحث التي ميزت المكتبة القديمة؛ فهي ليست مجرد مكتبة وإنما هي مجمع ثقافي عالمى.

ساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية

ساحة الحضارات هى الساحة العامة الموجودة أمام مكتبة الإسكندرية تقع على مساحة 45000 متر مربع، وتربط المكتبة الرئيسية، ومركز المؤتمرات، والقبة السماوية. يقام بها العديد من الفاعليات الثقافية خاصة في فصل الصيف.





ساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية

تطل ساحة الحضارات على الميناء الشرقي للبحر المتوسط لتفتح آفاق واسعة على العالم، فهي ملتقى لنماذج متنوعة عمريًّا وثقافيًّا سواء من مصر أو من خارجها، لذلك أطلق عليها ساحة الحضارات تخليدًا لما كانت تمثله المكتبة القديمة كمنارة ثقافية تشع بنورها لكل الحضارات التي جاءت إليها.



وتوجد في ساحة الحضارات مجموعة من الأعمال الفنية والتماثيل، بالإضافة إلى أنها زينت بأثنتي عشر شجرة من أشجار الزيتون التي تعطى رمزًا قويًّا للسلام والانفتاح على الآخر.



لوحات علماء المسلمين



هي مجموعة لوحات لـ 24 عالماً من أشهر العلماء الذين قدموا إسهامات عديدة في مختلف المجالات سواء كانت علمية أو دينية أو لغوية أو فلسفية أو اجتماعية، مثل ابن الرومية، عباس بن فرناس، جابر بن حيان، ابن النفيس وابن البيطار وغيرهم.

لوحات علماء المسلمين



اللوحات زيت على قماش من أعمال الفنان ياسين حراز، ويمكنك أن تجدها بالمستوى B2 بقاعة الاطلاع أمام مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة.

مفتاح الحياة

مفتاح الحياة تمثال من خامة البرونز للنحات المصري الراحل أحمد عبد الوهاب يصور امرأة تحمل مفتاح الحياة ويعد العمل من الأعمال الفنية التي ارتبطت بمكتبة الإسكندرية خاصة أن العمل يستقبل الزوار في موقع مميز منذ افتتاحها.

مفتاح الحياة

الفنان أحمد عبد الوهاب (1932-2021) أحد أعلام النحت المصري المعاصر. كرس تجربته الفنية للبحث عن شخصية معاصرة لنحت مصري خالص فاجتذبته شخصية أخناتون بملامحها التأملية النبيلة والزهد الواثق، وعالجها في صياغات عديدة احتفظ فيها بجوهر التأمل والزهد الإنساني، في منحوتات مجسمة كبيرة وصغيرة وفي نحت بارز ذي طابع يميل إلى الزخرفية، وفي تكوينات نحتية إيقاعية ملونة وعليها تخطيطات لونية تربط الكتل بعضها ببعض قوامها المثلثات والمعينات. ويلجأ الفنان إلى اختزال التفاصيل ليؤكد الكتلة ويحقق بها إسقاطات ظلية درامية تؤكد فكرة القداسة والصوفية. وقد استخدم الفنان في ذلك خامات عديدة كالفخار والإسمنت مع الغراء الأبيض والبوليستر مع المعدن.

لقاء الرئيس

الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدداً من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هاني عازر، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي.

الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس السيسى للمكتبة، إيماناً بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والأفريقي والمتوسطي والدولي، مستعرضاً في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها، وموضحاً الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشعاعها الحضاري.

الرئيس السيسى حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء، حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري، إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب، معربين عن بالغ تشرفهم بعضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز، ومؤكدين اعتزامهم بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية في نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة.

الرئيس السيسى ثمن جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيراً إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، واحترام ثقافات كل الشعوب، مؤكداً دعم الدولة الكامل، ودعمه شخصياً، للمكتبة ولدورها المهم، ومشيراً إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها، وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة، وأنماط التعليم المبتكرة، فضلاً عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد، ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي، حسب ما صرح المتحدث الرسمى.

الدكتور أحمد زايد

الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، أمس مشيرا إلى أن لقاء هذا العام ضم 20 شخصية علمية وثقافية من مصر والعالم العرب والأجنبي، مبيناً أهمية اللقاء ودلالة عبر برنامج الحياة اليوم.

سعر تذكرة دخول مكتبة الإسكندرية

أسعار تذاكر مكتبة الإسكندرية تتباين حيث تبلغ قيمتها للمصرين 5 جنيهات، والطلبة وأصحاب المعاشات 3 جنيهات وطلبة المدارس جنيه واحد، بينما تقدر لغير المصريين بـ 70 جنيهًا، وأصحاب المعاشات وطلبة الجامعات والمدارس غير المصريين بـ 10 جنيهات.

