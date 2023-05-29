بنك مصر يتعاون مع زاميت لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة

قام بتوقيع البروتوكول إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة ببنك مصر، وعمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر، مع نادر موريس – الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة زاميت (Zammit)، حضر التوقيع محمد الصبان رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر ولفيف من قيادات البنك والشركة.

قال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن البنك يسعى جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفى المصرى، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالى.

ونوه بأن بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2022 بلغت 91% من إجمالى محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية بإجمالى عدد 1.5 مليون محفظة الكترونية وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة السريع بنسبة 146%، ونقاط البيع بنسبة 79% بإجمالى عدد 440 ألف نقطة بيع، والمواقع الإلكترونية بنسبة 100% وأكثر من 2000 موقع إلكترونى، لافتا إلى أن البنك توسع فى تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، هذا ويحرص البنك على الدخول فى العديد من الاتفاقيات والشراكات التى تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالى فى جميع القطاعات والوصول إلى مجتمع لا نقدى.

وأضاف عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر عقب التوقيع بأن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصرفى دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، والذى يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التى التزمت بمتطلبات البنك المركزى ووصلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى ويأتى ذلك تزامنًا مع توجيهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.

وأوضح محمد الصبان – رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، أن البنك قد أطلق عدة نماذج للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية بهدف إبقاء بنك مصرفى ريادة القطاع المصرفى من خلال تقديم تجربة مميزة لعملاء البنك.

وأشار إلى أن البنك هو أحد مؤسسى وشريك مساهم فى صندوق nclude للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الواعدة كما أطلق بنك مصر برنامجى مسرع نمو الشركات الناشئة وستوديو بناء الشركات لترسيخ فكر الابتكار والابداع التكنولوجى بما يسهم فى نمو قاطرة الاقتصاد المصرى ودعم رواد الاعمال المصريين.

ونوه الصبان بأهمية شراكة بنك مصر مع شركة زاميت حيث تعد مثالًا متميزًا على تعاون المؤسسات المالية مع الشركات الناشئة والتى ستسهم بشكل كبير فى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم حلول وخدمات مالية وغير مالية لتلك الشركات.

قال نادر موريس – الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة زاميت Zammit: نحن سعداء بالتعاون الاستراتيجى بين بنك مصر وشركة زامت، حيث سيتيح لنا تقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر. نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلى، ونهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد من خلال هذا التعاون الذى يجمع بين خبراتنا فى القطاع المصرفى والتكنولوجيا المالية.