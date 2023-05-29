"كونتكت المالية" تعلن نتائج أعمالها للربع الأول من 2023

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (كود البورصة المصرية CNFN.CA)، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، اليوم، عن نتائج الأعمال المجمعة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 28% و43% على التوالي.

وانخفض صافي أرباح قطاع التمويل بنسبة سنوية 14% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع صافي ربح قطاع التأمين بمعدل سنوي 35% خلال نفس الفترة.

وقد ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة سنوية 3% ليسجل 178 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

أبرز المؤشر ات المالية و التشغيلية للربع الأول من 2023

على صعيد نشاط التمويل، شهدت الشركة نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 66% إلى 4.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدعومًا بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات وشاحنات النقل وتمويل رأس المال العامل.

ونتج عن ذلك ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 28% ليسجل 462 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في حين انخفض صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 14% ليسجل 121 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 على خلفية زيادة المخصصات التي سجلتها الشركة للتحوط من مخاطر الائتمان الناتجة عن اضطراب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

الأقساط التأمينية

وعلى صعيد قطاع التأمين، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 73% ليبلغ 437 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بفضل النتائج القوية التي حققتها شركتيّ ثروة حياة وثروة للتأمين. وارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 43% إلى 81 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مما أثمر عن نمو صافي ربح القطاع بمعدل سنوي 35% إلى 25 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق، أعربت الإدارة عن اعتزازها بالنتائج المالية والتشغيلية المحققة خلال الربع الأول من عام 2023، والتي هيأت الشركة لتحقيق مزيد من النمو خلال بقية العام. فقد تمكنت الإدارة من استكمال مسيرتها الناجحة خلال عام 2022 بمواصلة تنمية أعمال قطاعي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية النمو وتعظيم القيمة التي تتبناها على المدى البعيد. وقد تمكنت الإدارة من تحقيق تلك النتائج القوية وسط العديد من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بفضل مرونة الشركة وكفاءة استراتيجيات الاستثمار وخفض المخاطر التي تتبناها.

تعكس النتائج التي حققتها الشركة نمو سوقيّ تمويل السيارات وشاحنات النقل بالتزامن مع بدء تعافي تلك الأسواق بعد تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد في بداية العام. كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي نموًا ملحوظًا بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة والشرائح الاستهلاكية التي تقوم بخدمتها مع إطلاق منتجات جديدة. وعلى صعيد شبكة المتاجر التابعة، يسر الشركة أن تعلن الدخول في عدد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من العلامات التجارية الكبرى منذ بداية العام. كما واصلت الإدارة اهتمامها بتطبيق "ContactNow" الذي تم إطلاقه مؤخرًا، حيث مثل التطبيق 15% من حجم التمويلات الجديدة التي تم تقديمها عبر شركة "Contact Creditech".

جدير بالذكر أن عدد تحميلات التطبيق تضاعفت بواقع خمس مرات خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما مكن للشركة من التوسع بقاعدة عملاءها وزيادة مشاركتهم والحفاظ على عملائها، فضلًا عن إتاحة تجربة استخدام تلائم احتياجات جميع العملاء الجدد والحاليين.

وعلى مستوى قطاع التأمين، فقد واصلت الشركة تحقيق معدلات نمو قوية، مدعومةً بزيادة تواجدها في السوق ونمو المبيعات بين عملاء مختلف قطاعات الشركة، فضلاً عن المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي.

وعلى صعيد منتجات التمويل، مثل قطاعيّ التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات القطاعات الأقوى أداءً خلال الربع الأول من عام 2023، حيث شهد منتج التمويل الاستهلاكي نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 179%، بفضل استراتيجية الشركة لزيادة تفاعلها المباشر مع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى التوسع بشبكة المتاجر التابعة، فضلاً عن نجاح الشركة في تطوير قدراتها الرقمية.

واستكمالًا لجهود الشركة لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال العام الماضي، أطلق قطاع التمويل الاستهلاكي منتجات لتمويل الأثاث المنزلي وصيانة المنازل. ومن جانب آخر، فقد أصبح لدى الشركة الآن 97 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك شبكة مكونة من 79 فرعًا متكاملًا و18 نقطة بيع في مواقع استراتيجية. كما شهد منتج تمويل السيارات نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 81%، حيث يرجع ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع أسعار السيارات، وكذلك نمو حجم المبيعات مقارنةً بالربع السابق.

أما فيما يخص منتجات تمويل رأس المال العامل التي تشمل منتجات التخصيم قصيرة الأجل، فقد شهدت الشركة نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوي 23%، مدعومًا بزيادة عدد العقود التي نجحت الإدارة في إبرامها ضمن جهودها لتنويع محفظة المنتجات والقطاعات التي تغطيها أنشطة التمويل لتشمل قطاعات الإمداد والتوريد والتصنيع والقطاع الطبي وقطاع المواصلات. وبالتوازي مع ذلك، شهد منتج تمويل شاحنات النقل نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 11% خلال الربع الأول من عام 2023 بفضل التوسع بشبكة المعارض التابعة وتنوع باقة المنتجات.

وأخيرًا، شهد منتج التمويل العقاري انخفاض حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 37% خلال الربع الأول من عام 2023، بسبب انخفاض حجم مبيعات التجزئة.

وعلى الصعيد الرقمي، قامت الشركة بتجديد العلامة التجارية لتطبيق "Contact App" وإطلاق النسخة المحدثة منه باسم "ContactNow"، حيث شهدت الشركة إقبالً قويًا على التطبيق خلال الربع الأول من عام 2023 في ضوء ما يوفره من خدمات رقمية متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات المالية للعملاء، فضلاً عما يتميز به التطبيق من تجربة استخدام مثالية.

كما يتيح التطبيق موافقات ائتمانية فورية لعملائه باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي تعد بمثابة طفرة في السوق المصري، بالإضافة إلى تمكين العملاء من إدارة حساباتهم ومشترياتهم وسداد أقساط القروض، وكذلك فواتير المرافق والهاتف المحمول وغيرها من خدمات السداد المتنوعة، علمًا بأن الفترة المقبلة ستشهد تقديم مجموعة من أدوات الادخار والاستثمار للعملاء.

وقد بلغ إجمالي عدد تسجيلات العملاء على التطبيق 384 ألف عميل في 31 مارس 2023، منها ما يتجاوز 80 ألف عملية تسجيل تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري. كما ارتفعت عدد الموافقات الائتمانية الممنوحة للعملاء من خلال التطبيق بمعدل سنوي 250% خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن جانب آخر، فقد شهد الربع الأول من عام 2023 نجاح الشركة في إطلاق الإصدار الثامن والثلاثون من سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق، حيث أصدرت الشركة سندات توريق لتمويل المستهلكين وائتمان السيارات وهي الأولى من نوعها في السوق. ورغم الظروف الصعبة التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي فقد نجحت الشركة في إصدار تلك السندات بقيمة 1.9 مليار جنيه، كما حصلت على تصنيف ائتماني مشابه للتصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الإصدارات السابقة للشركة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن نجاح إصدارات التوريق الأخيرة للشركة يشهد لها بقدرتها على إتمام صفقات ناجحة وسط الظروف السوقية الصعبة، وهو ما يمكن الإدارة من توفير السيولة اللازمة للمجموعة ككل بغض النظر عن التحديات الاقتصادية المستمرة.

وأعربت الإدارة عن توقعاتها الإيجابية لقطاع التمويل، مدعومةً بالنمو الذي حققته في بداية العام الجاري واستراتيجية النمو القوية التي تتبناها، حيث ترى الإدارة أن سوق السيارات المصري بدأ تعافيه في ضوء استمرار تحسن مبيعات السيارات على أساس شهري. كما تحظى الإدارة بالأدوات التي تمكنها من مواصلة تنمية أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة بفضل تنوع محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وتواجدها القوي عبر شبكة المتاجر والقنوات الرقمية. كما تتطلع الإدارة إلى مواصلة تنمية أعمال تطبيق "ContactNow" مع تحقيق أهداف النمو المحددة منذ بداية العام، وذلك بالتوازي مع دراسة طرق تنمية أعمال الخدمة الجديدةLending as a Service (LAAS) التي أطلقتها الشركة، والتي تعد شهادة على القدرات الابتكارية التي تحظى بها كونتكت في السوق المصري.

أما نشاط التأمين، فقد ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة بنسبة سنوية 101% ليسجل 259 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية لمنتجات التأمين الصحي، إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانب آخر، شهدت شركة ثروة للتأمين ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 44% ليسجل 178 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، في ضوء نجاح الشركة في زيادة تواجدها بالسوق وإتاحة خدماتها عبر شرائح تجارية مختلفة.

وأخيرًا، شهد موقع "كونتكت كارز دوت كوم" استمرار نمو حجم أعماله، حيث بلغ متوسط عدد مستخدمي الموقع 1.3 مليون مستخدم خلال الربع الأول من عام 2023، بينما ارتفع عدد المستخدمين الجدد بمعدل سنوي 50% خلال نفس الفترة. وقد مثلت الخدمات الخاصة بالشرائح التجارية المحددة أبرز عوامل نمو موقع "كونتكت كارز دوت كوم"، حيث أتاحت للموقع فرصة لتعظيم الاستفادة من النمو المستمر لسوق السيارات المستعملة المصري، علمًا بأن الشركة قامت بتحديث مجموعة من هذه الخدمات لتبسيط عمليات بيع السيارات المستعملة. كما شهدت الشركة نمو أعمال خدمة وكلاء السيارات، حيث ارتفع عدد الوكلاء والتجار بنسبة سنوية 245% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الإيرادات المحققة من الوكلاء والتجار المسجلين على الموقع الإلكتروني بمعدل سنوي 370% خلال نفس الفترة.

وقد نجحت الشركة في إجراء العديد من التحسينات على الموقع ومنها عملية التقديم على التمويل وآليات جمع البيانات وقدرة التطبيق على معالجة وإجراء العمليات بكفاءة. كما واصلت الشركة تحسين الموقع الإلكتروني ليشهد إطلاق خدمة ملاك السيارات مؤخرًا، والتي تتيح لملاك السيارات إمكانية حجز مواعيد الصيانة والإصلاحات، بالإضافة إلى تحسين آلية تسعير السيارات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومع مرور 5 أشهر من العام الجديد، تجدد الإدارة التزامها بتحقيق أهداف الشركة على المديين القريب والبعيد طوال العام، علمًا بأن الإدارة عازمة على تحقيق أولوياتها الثابتة وعلى رأسها التوسع بالقدرات الرقمية وتحسينها. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الإدارة دراسة وتقييم فرص الاستثمار الجذابة التي تساهم في تزويد العملاء بخدمات جديدة وإتاحة سبل مختلفة لتنمية أعمال الشركة. وعلاوة على ذلك، تدرس الإدارة فرص التوسع بأعمال الشركة في مجموعة من الأسواق الإقليمية الجديدة خارج السوق المصري. وفي هذا الإطار، يسر الإدارة أن تعلن عن بدء نمو أنشطة الشركة في كينيا من خلال شركتها التابعة Almasi، والتي تمثل قاعدة للتوسع بأعمال الشركة في أسواق المنطقة والاستفادة من فرص النمو التي تطرحها.