أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار الذهب، خلال بداية التعاملات الصباحية ، اليوم الإثنين، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بعد حالة الاضطرابات التي شهدها المعدن الأصفر من ارتفاعات كبيرة وانخفاض، وعدم اتزان في الجرام في الأسواق الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسابيع الماضية ليستقر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 2,330 للبيع و2,360 للشراء.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الإثنين في أسواق الصاغة المصرية، وتحرص الوفد على تقديم أبرز وأهم الأخبار المحلية والعالمية للسلع لاسيما أسعار الذهب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

الذهب

سجل عيار 24 نحو 2,663 للبيع و2,697 للشراء.

سجل عيار 22 نحو 2,441 للبيع و 2,472 للشراء.

بينما سجل عيار 21 نحو 2,330 للبيع و 2,360 للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 1,997 للبيع و 2,023 للشراء.

سجل عيار 14 نحو 1,553 للبيع و1,573 للشراء.

بينما سجل عيار 12 نحو 1,331 للبيع و1,349 للشراء.

كما سجلت الاونصة نحو 82,815 للبيع و 83,881 للشراء.

سجل الجنيه الذهب بيع 18,640 شراء 18,880

بينما سجل الكيلو بيع 2,662,857 شراء 2,697,143

سعر الذهب بالمصنعية

وبالنسبة لـ أسعار الذهب بالمصنعية فإنها تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخرى حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عالميا انخفاض في نهاية الأسبوع ليكون بذلك انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تم إغلاقه تحت مستوى الدعم 1950 دولارًا للأونصة، في ظل انتعاش لمستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية.

وبالنسبة لأسعار الذهب الفورية فقد سجلت انخفاض بنسبة 1.6% لتفقد أكثر من 30 دولارََا، ويغلق الذهب تداولاته عند 1946 دولار للأونصة تحت مستوى الدعم المهم 1950 دولارًا للأونصة، بينما قد سجل أدنى مستوى في 9 أسابيع عند 1936 دولارًا للأونصة.

وكان قد وصلت أسعار الذهب فى بداية شهر مايو إلي أعلي مستوي لها 2080 دولار للأونصة حتى فقد أكثر من 130 دولارًا منخفضًا بنسبة 6.4%، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى الانتعاش في مستويات الدولار.

