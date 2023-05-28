بشرى سارة للمواطنين كيلو اللحمة البلدي بـ 225 جنيهًا (فيديو)

توفر وزارة الزراعة اللحوم بأسعار مخفضة، داخل المعرض التابع لها المقام في المتحف الزراعي، وتواصل ضخ سلع متنوعة عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، كما أن وصل سعر كيلو اللحم وصل لـ225 جنيهًا.

كيلو اللحمة بأسعار مخفضة من وزارة الزراعة

زف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، بشرى سارة لتوفير وزارة الزراعة اللحوم داخل معرضها في المتحف الزراعي بأسعار وصلت لـ225 جنيها، ويستهدف المعرض توفير اللحوم والسلع بأسعار مناسبة.

وأوضح أن هذا المعرض سيعمل على خلق حالة من التوازن في الأسعار روفع العبء عن كاهل المواطن المصري، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي".

وأوضح أن سعر كيلو اللحمة البلدي داخل المعرض وصل إلى 225 جنيها، والذبح يكون في نفس اليوم من المجزر للمعرض، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير للغاية من قبل المواطنين على اللحوم والأرز والبطاطس، موضحًا أن سعر الأرز في المعرض يصل إلى 25 جنيها، والبطاطس بـ 3 جنيهات، مشددا على أن الوزارة ملتزمة بتوفير وضخ كافة السلع داخل المنافذ الثابتة والمتحركة.

افتتاح معرض خير مزارعنا لأهلينا..

وفي نفس السياق، تم افتتاح معرض "خير مزارعنا لأهلينا" بالمتحف الزراعي بالدقي، وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومسئول ملف المنافذ بالوزارة، أن المعرض مستمر لمدة شهر بالمتحف مشيرا إلى مبادره وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة وبعض الشركاء من القطاع الخاص والبيع للمواطنين باسعار تنافسية

ويفتح معرض “خير مزارعنا لأهلينا” أبوابه أمام الجمهور يوميا طوال ايام الاسبوع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023، وشمل الإفراج أيضًا 185 ألف طن من الذرة بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالي 30 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار، كما أن هناك موافقة على دخول 170 راس ماشية.