يظهر ليلًا فقط.. أطباء يحذرون من عارض مبكر لمرض الكبد الكحولي

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن الإفراط في شرب الكحول يسبب الإصابة بمرض الكبد الكحولي، والذي لا يُظهرأي أعراض في المراحل المبكرة على الأغلب.

أعراض مرض الكبد الكحولي

ووفقًا لما ذكره موقع "اكسبريس" البريطاني، تتسبب هذه الحالة في ظهور علامات بمجرد أن يتضرر الكبد بشدة، ويصبح المرض في مرحلة متقدمة. ومع ذلك، قد تظهر علامة مبكرة للمرض يمكن فقط ملاحظتها ليلًا، والتي تتمثل في اضطراب النوم، أو الأرق.

أعراض مرض الكبد الكحولي

وأضافت الهيئة الصحية، أن الأرق قد يحدث أيضًا عندما تبدأ في تجربة تراكم السموم في عقلك، مما قد يشير إلى شكل متقدم من تلف الكبد، ومع إصابة الكبد بأضرار بالغة، قد تظهر أعراض أكثر وضوحا وخطورة.

وفي السياق ذاته، توصي الهيئة الصحية بمراجعة الطبيب في أقرب وقت، إذا كنت تعاني من أي أعراض لمرض الكبد، من أجل معالجتها، والتي تشمل:

1- اصفرار الجلد أو بياض العينين (اليرقان)

2- تورم في الساقين والكاحلين والقدمين بسبب تراكم السوائل (الوذمة)

3- تورم في البطن ناتج عن تراكم السوائل (الاستسقاء)

4- ارتفاع في درجة الحرارة ونوبات ارتعاش

5- حكة شديدة في الجلد

6- تساقط الشعر

7- أطراف الأصابع والأظافر المنحنية بشكل غير عادي (أصابع متعرجة)

8- ظهور بقع حمراء في كف اليد

9- خسارة الوزن بشكل كبير

10- ضعف وهزال العضلات

11- مشاكل الارتباك والذاكرة والتغيرات في الشخصية الناتجة عن تراكم السموم في الدماغ.

12- براز أسود وقيء دم نتيجة نزيف داخلي

13- التعرض للنزيف والكدمات بسهولة أكبر، مثل نزيف الأنف المتكرر ونزيف اللثة

14- زيادة الحساسية للكحول والمخدرات لأن الكبد لا يستطيع معالجتها.