قفزة استثنائية في معدلات الابتكار وإسهامات كبرى للجامعات

بذلت الدولة المصرية مجهود كبير خلال السنوات الماضية وشهدت استثمارات ضخمة ومتابعة من القيادة السياسية، واهتمام كبير بقطاع التعليم بمراحله المختلفة، وقفزات كبيرة في معدلات الابتكاردوليًا.

معدلات الابتكار في التعليم المصري

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك مجهود كبير بذلته الدولة خلال السنوات الماضية بجانب استثمارات ضخمة، وتتعاون منظومة التعليم العالي مع كل المؤسسات المصرية.

وحققت الدولة المصرية قفزة غير مسبوقة في معدلات الابتكار، وعلماء لهم اسهامات على مستوى الدولي والعلوم الإنسانية، وأصبح للجامعات المصرية إسهام ومسابقات دولية مهمة، وجاء ذلك خلال تصريحات متحدث التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة".

وأوضح أن الجامعات المصرية أصبحت رائدة على المستوى الإفريقي، بجانب معدل الابتكار، كما أن مصر رائدة على مدار أربع سنوات في بعض التخصصات العلمية، مؤكدا أن الجامعات المصرية أصبحت تغطي كافة ربوع الوطن، مشددًا على أن الدولة المصرية تم خلال الفترة الماضية على خطة للاستمرار في تقدم مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي سياق أخر، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، احتفالية جامعة المنصورة بإنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد، وذلك منذ تأسيس البرنامج فى مايو 2004، محققًا نسبة نجاح قياسية تراوحت بين 88% إلى 92% ليحتل برنامج زراعة الكبد بالجامعة المرتبة الثالثة عالميًا بعد كوريا الجنوبية والهند، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأشاد وزير التعليم العالي،بالانجاز الذي حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وإجراء 1000 عملية زراعة كبد بنسب نجاح متميزة، ومنافسة المراكز العالمية في نفس المجال، مضيفًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم البرنامج ومواصلة سلسلة الإنجازات، خاصة وأنه يخدم قطاعًا كبيرًا من المرضى سواء داخل مصر أو بالدول العربية والإفريقية.

وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، يعُد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا.

ويضم التحالف ١٤ جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة.