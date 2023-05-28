الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة عن الحصبة.. فترة حضانة العدوى (تفاصيل)

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا عاجلًا من خطورة تفشي مرض الحصبة في 17 دولة أوروبية مختلفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، محذرة المصطافين من البقاء متيقظين ومدركين لعلامات وأعراض الفيروس لتقليل مخاطر الفيروس.

الصحة العالمية: الحصبة تظل نشطة ومُعدية في الهواء وعلى الأسطح لمدة ساعتين

ووفقًا لما ذكره موقع Daily Expres، إن الحصبة مرض شديد العدوى ينتشر من خلال السعال والعطس والاتصال الشخصي الوثيق بالأشخاص المصابين، وقد يظل نشطًا ومُعديًا في الهواء وعلى الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين، ويمكن أن ينتقل بين الأشخاص المصابين من 4 أيام بعد ظهور الطفح الجلدي، إلى 4 أيام بعد اندلاعه.

الحصبة

وصرحت المنظمة بأن الاتحاد الروسي وطاجيكستان وتركيا أبلغوا عن أكبر عدد من الحالات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (414 و 610 و466 حالة على التوالي)، وقد شهدت النمسا وصربيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان وغيرها زيادة في الحالات منذ بداية عام 2023، ولا يوجد علاج محدد للحصبة، حيث أن لقاح MMR هو الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالعدوى.

ومع اقتراب أشهر الصيف، من المرجح أن يسافر البريطانيون في إجازة إلى مواقع ينتشر فيها مرض الحصبة، مما يعرض أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس، ومن العلامات والأعراض الشائعة للحصبة: (ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان الأنف والسعال، وعيون حمراء ومائية، وبقع بيضاء صغيرة داخل الخدين، وطفح جلدي كامل الجسم، يبدأ عادة على الوجه والرقبة قبل أن ينتشر).

وبجسب الأطباء، إن الأطفال غير المحصنين هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، فضلاً عن كونهم أكثر عرضة للمضاعفات الشديدة المرتبطة بالفيروس، النساء الحوامل غير الملقحات وأي بالغين غير محصنين أو غير محصنين معرضون أيضًا لخطر الإصابة، لا تظهر أعراض الفيروس دائمًا إلا بعد 10-12 يومًا من التعرض للعدوى، مما يزيد من احتمالية عودة الأفراد إلى منازلهم من العطلة أو الاتصال ونشر الفيروس في أماكن أبعد.

الحصبة

الحصبة عبارة عن التهاب في المسالك الهوائية التنفسية يسبّبه فيروس معدٍ جدًا، قد يكون خطيرًا جدًا إلى درجة أنه قد يسبب الموت لدى الأطفال الصغار جدًا، وتشير التقديرات إلى أن نحو 30 - 40 مليون حالة من مرض الحصبة تحدث سنويًا في مختلف أنحاء العالم ونحو مليون شخص يموتون من بسبب الحصبة سنويًا.