" الشباب والرياضة" تختتم الملتقى المركزي الثالث عشر بالإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة البرامج التطوعية والكشفية - إدارة البرامج التطوعية ، فعاليات الملتقى المركزي الثالث عشر بالإسكندرية ، والذي يتم تنفيذه ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية ، والتي تضم محافظات ( الوادى الجديد - أسوان - البحر الأحمر - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء) .

وتضمنت فعاليات البرنامج زيارات تثقيفية لمتحف المجوهرات الملكية - المتحف القومي بالإسكندرية والذي شهد استعراض مراحل تاريخية متعدده للحضارة المصرية منذ عهد الأسر وحتى آخر ملوك مصر وأسرته .