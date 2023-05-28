الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

" الشباب والرياضة" تختتم الملتقى المركزي الثالث عشر بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة البرامج التطوعية والكشفية - إدارة البرامج التطوعية ، فعاليات الملتقى المركزي الثالث عشر بالإسكندرية ، والذي يتم تنفيذه ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي  "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية  ، والتي تضم محافظات ( الوادى الجديد - أسوان - البحر الأحمر - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء) .

وتضمنت فعاليات البرنامج زيارات تثقيفية لمتحف المجوهرات الملكية - المتحف القومي بالإسكندرية والذي شهد استعراض مراحل تاريخية متعدده للحضارة المصرية منذ عهد الأسر وحتى آخر ملوك مصر وأسرته .

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