«كان السينمائى» ينتصر للنساء فى نسخته الـ٧٦

بعد حصول «Fall a of Anatomy «عل السعفة الذهبية

بعد منافسة شرسة مع أكثر من 25 فيلماً حمل توقيع كبار المخرجين، حصد فيلم «AnatomyofaFall» للمخرجة الفرنسية جوستين تريت، السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى الدولى، الذى أسدل الستار مساء أمس الأول على فعاليات دورته الـ76.

والفيلم دراما قانونية مثيرة للتفكير، تدور حول روائية تدعى «ساندرا هولر» متهمة بقتل زوجها ولكن لا توجد شواهد على الجريمة.

وتعتبر تريت هى المرأة الثالثة فقط التى تفوز بالسعفة الذهبية بعد جين كامبيون عن فيلم «The Piano» والمخرجة جوليا دوكورناو عن فيلم «Titane»، التى انضمت إلى أعضاء لجنة التحكيم فى دورة هذا العام.

وقدمت المخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، جائزة الفيبريسى إلى فيلم TheZoneofInterest» للمخرج جوناثان جليزر. الفيلم المقتبس من رواية الحرب العالمية الثانية لمارتن أميس، الذى وافته المنية خلال فعاليات المهرجان، يصور الحياة الخاصة للقائد الألمانى (كريستيان فريدل) المسئول عن إعدام عدد لا يحصى من اليهود فى أوشفيتز.

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى كوجى ياكوشو، الذى يلعب دور رجل من الطبقة العاملة فى طوكيو فى فيلم «الأيام المثالية» للمخرج ويم فيندرز. يقضى الشخصية صباحه فى تنظيف المراحيض العامة فى جميع أنحاء المدينة، وفى أوقات فراغه يمارس هواياته وهى قراءة الكتب والاعتناء بالأشجار ومراقبة الأشخاص من حوله. بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة، للنجمة التركية ميرفى دزدار عن فيلم About Dry Grasses.

ونال المخرج تران أنه هونج، جائزة أفضل إخراج عن فيلم ThePot-au-Feu، بينما ذهبت جائزة أفضل سيناريو KAIBUTSU أو Monster.

بينما حصل المخرج الفنلندى آكى كوريسماكى على جائزة لجنة التحكيم عن فيلم FallenLeaves، وهى قصة حب خالدة على ما يبدو بين شخصين غريبين يكافحان من أجل الاحتفاظ بوظيفتيهما، مجبرين على البقاء فى الوقت الحاضر من خلال الرسائل الإذاعية من الحرب فى أوكرانيا.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة الكاميرا لأفضل تصوير للمخرج الفيتنامى ثين آن فام، عن فيلم فنى مدته ثلاث ساعات بعنوان «Inside the Yellow Cocoon Shell».

وأعلنت خلال اليومين الماضيين عن جوائز مسابقتى نظرة ما، وأسبوع النقاد، وهو تقليد معروف فى مهرجان كان بالإعلان عن جوائز المسابقات تباعا، حتى تكشف عن جوائز المسابقة الرسمية فى حفل الختام.

فى مسابقة نظرة ما، فاز الفيلم السودانى «وداعاً جوليا» للمخرج محمد كردفانى بجائزة الحرية، والفيلم بطولة سيران رياك، وإيمان يوسف، ونزار جمعة، وهو أول مشاركة سودانية فى المهرجان، وتدور أحداثه فى الخرطوم خلال السنوات القليلة السابقة لانفصال الجنوب عن الشمال. وفاز فيلم «عصابات» للمخرج المغربى كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم «كذب أبيض» والمستند إلى وقائع حقيقية من حياة صانعة العمل ومؤلفته.