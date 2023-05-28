أشاد عبدالله دشتي، منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب، بالدور الذي تلعبه المبادرة الأممية في تأمين الواردات من الحبوب والزيوت الأوكرانية عبر موانيء البحر الأسود لدول العالم بشكل عام.

وأكد منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب على أن استمرار العمل بالمبادرة الأممية من شأنه ضمان استقرار المعروض العالمي من الحبوب وزيوت الطعام، والذي سينعكس بالتبعية على استقرار الأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اجتماعًا مع عبدالله دشتي، منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب، بمقر وزارة الخارجية.

مساعد وزير الخارجية يلتقي بمنسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب

وتناول الاجتماع أخر التطورات ذات الصلة بالمبادرة وسبل استمرارها، وذلك في ضوء موافقة أطرافها على تمديدها موخراً.

دعم مصر لجهود تدفق صادرات مختلف دول العالم

من جهته، أكد السفير إيهاب نصر على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تدفق صادرات مختلف دول العالم من الحبوب إلى السوق العالمية ضماناً للأمن الغذائي العالمي واستقرار أسعار الغذاء العالمية خاصة الحبوب والأعلاف والزيوت التي تشملها المبادرة.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق، واستعرضا حجم الواردات المصرية من مختلف أنواع الحبوب وزيوت الطعام الأوكرانية في إطار المبادرة وسبل تحقيق الاستقرار في السوق العالمي للحبوب.