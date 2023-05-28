الشرقية تدرس استكمال رصف ورفع كفاءة طريق أبو حماد

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، إجتماعاً موسعاً لبحث وتذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ إستكمال أعمال رصف طريق أبو حماد المُسيد الحلمية بحطيط بطول 5700 م ومتوسط عرض ما بين 10 إلى 11 متر وبتكلفة 21 مليون جنيه.

حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والمهندس عامر كامل أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، واللواء أيمن محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد، والمهندس محمد صلاح وكيل مديرية الطرق والنقل، والمهندس أيمن سليمان مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس شريف محمد حافظ مدير إدارة سنترال الزقازيق، وممثلين عن قطاعات: الصرف الصحي، الإتصالات، الغاز الطبيعي.

وجه المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق على الطبيعة، تضم وكيل مديرية الطرق والنقل ورئيس مركز ومدينة أبو حماد ومسئولي حياه كريمة وممثلي المرافق، وذلك لمراجعة أعمال الترفيق بالطريق، لسرعة إستكمال أعمال رصفه، ورفع كفاءته، حيث يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مركزي أبو حماد وبلبيس.

أكد المحافظ ضرورة التعاون التام والتنسيق بين جهات العمل المختلفة، وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المُسند لها تنفيذ الأعمال بالطريق، لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة مساء أمس لطريق أبو حماد بحطيط للوقوف على أسباب عدم استكمال اعمال رصف الطريق، وكذلك مراجعة موقف أعمال الترفيق به، ليقرر المحافظ عقد اجتماع عاجل بمكتبه اليوم لإسراع الخطي ودفع عجلة العمل بالطريق قائلاً أننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات له.