6 شروط للتقديم على وظائف حرس الحدود السعودية للرجال فقط

المديرية العامة لحرس الحدود.. بحث الكثيرون خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل التقديم على وظائف حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلانها عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال السعوديين فقط ممن يحملون شهادات ومؤهلات مختلفة.

وظائف حرس الحدود..المؤهلات المطلوبة

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أنها طرحت عدد من الوظائف المؤقتة للمواطنين السعوديين للعمل في العديد من التخصصات بعدد من مناطق المملكة، مشيرة إلى أن هناك شوط ومعايير محددة للتقديم، والتي نستعرضها في السطور التالية:

وطالبت المديرية العامة لحرس الحدود كل من يحمل تلك المؤهلات التقديم على وظائفها:

خريجو المعاهد التخصصية.

خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

خريجو درجة البكالوريوس.

ضوابط التقديم على وظائف حرس الحدود

ووضعت المديرية العامة لحرس الحدود عدد من الضوابط والشروط للتقديم على وظائفها منها:

توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة .

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عامًا.

إجراء الاختبار العملي والمقابلة الشخصية.

ضرورة ملء البيانات بدقة، حيث ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية ، وفي حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز الاختبار العلمي سيتم استبعاد المرشح.

ولفتت المديرية العامة لحرس الحدود إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من اجتياز "الاختبار العملي / المقابلة الشخصية/الكشف الطبي"، مشددة على ضرور كتابة البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على النظام بدقة لأنها تكون مسؤوليته، وعدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها يتم استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

وأكدت أنه سيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة بعد الانتهاء من مرحلة التقديم.

أخر موعد للتقديم على وظائف حرس الحدود السعودية

وأعلنت المديرية العامة لحرس الحدود على أن التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأحد الموافق 8 ذو القعدة 1444هـ/ 28 مايو 2023، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 12 ذو القعدة 1444هـ/ 1 يونيو 2023م.