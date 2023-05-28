فينيسيوس يقود قائمة البرازيل لمواجهتي السنغال وغينيا

أعلن منتخب البرازيل قائمته التي تشارك في معسكر فترة التوقف الدولي، والتي تأتي استعدادًا لمواجهتي السنغال وغينيا، في فترة التوقف الدولي المقبلة خلال شهر يونيو.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل مواجهتي السنغال وغينيا في أيام 17 من شهر يونيو المقبل، ويوم 20 من الشهر ذاته أمام أسود التيرانجا.

قائمة منتخب البرازيل

وضمت قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي السنغال وغينيا كل من:

أليسون وإيدرسون وإيفرتون في حراسة المرمى.

دانيلو وفاندرسون وأليكس تيليس وايرتون لوكاس وايبانيز وايدير ميليتاو وماركينيوس ونينو في خط الدفاع.

وأندريه وبرونو غيماريش وكاسيميرو وجولينتون وباكيتا ورافائيل فيغا في خط الوسط.

ومالكوم ووبيدرو وريتشاليسون ورودريغو وروني وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم.

قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي السنغال وغينيا

قائمة منتخب البرازيل

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وفي سياق أخر، يغيب اللاعب روبيرتو فيرمينيو عن قائمة منتخب البرازيل للمعسكر المقبل بسبب بسبب استبعاده من المباريات مؤخرًا مع ليفربول في المسابقات المحلية، ينتهي عقد فيرمينيو مع ليفربول في يونيو المقبل، ويفكر ريال مدريد بجديه في التعاقد مع اللاعب البرازيلي لدعم خط الهجوم بلاعب أخر بجوار النجم الفرنسي كريم بنزيما، وعن موقف ليفربول من رحيل فيرمينيو فلم يتخذ ليفربول أي خطوة رسمية لتجديد عقد فيرمينيو مع الفريق في الفترة المقبله، ولا يرغب الريدز في بقاء اللاعب بالموسم المقبل، لرغبته في التعاقد مع لاعب جديد في قلب الهجوم.