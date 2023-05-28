مطالب “المصريين في الخارج” بمؤتمر وزارة الهجرة المقبل

تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في مختلف دول العالم؛ لذا تحرص وزارة الهجرة على تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر “الكيانات المصرية بالخارج” والذي تم تغييره لـ “المصريين بالخارج” ليكون أشمل ويستفاد منه جميع أبناء مصر بالخارج.

وتهدف اقامة النسخ المختلفة من المؤتمر كل عام لاستعراض سبل التعاون بينهم وبين وطنهم الأم، ولتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلي كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

مطالب “المصريين في الخارج” بمؤتمر وزارة الهجرة القادم:-

- أعادة النظر في اسعار تزاكر الطيران.

- سرعة إصدار قانون الهجرة الجديد بمجلس النواب.

- تقنين أوضاع الجاليات المصرية ممثلي المصريين بالخارج بدول المهجر.

- زيادة التمثيل البرلماني من خلال زيادة عدد مقاعد المصريين.

- انشاء مجلس أعلى للمصريين بالخارج تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

- تمثيل المصريين بالخارج في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودمجهم في الوسط السياسي من خلال أن يكون لهم دور فعال في الحياة السياسية.

- تدريب شباب المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث لربطهم بالوطن.

- تفعيل دور الهيئة الوطنية للتدريب لتمتد إلى شباب المصريين في الخارج من خلال دورات تدريبية وتثقيفية أون لاين من خلال مشاركات جادة وفعالة .



-إقامة فروع للبنوك المصرية في الخارج خاصة أوروبا وأمريكا، وذلك بهدف زيادة التحويلات النقدية إلى مصر، والتي تقف عائق عالي التكلفة أمام زيادة التدفقات النقدية ومزيد من العملات الأجنبية إلى مصر.

- ضرورة الاهتمام بالمجال السياحي والفندقي من خلال تسهيلات تحت رعاية وزارة السياحة المصرية، مستغلين ما تمتلكه مصر من موارد وأثار ومناخ جعلها متفردة عن غيرها من دول العالم.



موعد انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"

وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو القادم، مضيفة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

رابط التسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج

ولكل من يرغب في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة على الرابط التالي:

https://forms.gle/9Q9VdwZCzYwsZ45g7

وأعربت وزيرة الهجرة، عن تطلعاتها بأن يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج

وافتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العام الماضي ، المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ٣٤٦ مشاركا من ٤٥ كيانا من ٣٨ دولة حول العالم، علاوة على حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات .