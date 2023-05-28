ورشة عمل مشتركة بين ميناء سفاجا البحري وميناء نيوم السعودي

عقد ميناء سفاجا البحري اليوم ورشة عمل مشتركة مع ميناء نيوم السعودي لمناقشة تحسين وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والربط الإلكتروني بين الميناءين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام

ويتطرق لأهمية التكامل والترابط بين الموانىء العربية فى ظل التحديات العالمية الحالية، وذلك من منطلق رؤية واقعية لقطاع النقل البحرى على مستوى العالم، بحضور مسئولى ميناء سفاجا وإدارة الشئون البحرية بميناء نيوم.

وتم خلال ورشة العمل استعراض أهم أعمال التطوير التى تمت بالميناء خلال الفترة الماضية والتى تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح هذه الأعمال حتى أصبح ميناء سفاجا ميناء محورى فى المنطقة ينافس الموانى العالمية ومنفذا للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية التى تقام بمنطقة جنوب الوادى والمثلث الذهبى وأهم المشروعات الجارى إنشاؤها بالميناء ومنها انشاء محطة متعددة الأغراض لخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمشروعات المختلفة التى تقام بمنطقة جنوب الوادى والمثلث الذهبى.

وأعلن مسئولى ميناء نيوم افتتاح ميناء نيوم أمام المستثمرين وقطاع الأعمال واستقطاب تحالف من مجموعة شركات للبدء فى أعمال المرحلة الأولى من تطوير الميناء عقب ترسية عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات وغيرها من التجهيزات.

وشهد الميناء أعمال تعزيز البنية التحتية وزيادة إمكانياته لاستيعاب الحجم المتزايد للبضائع القادمة وزيادة مناولة الحاويات والبضائع العامة ويعتبر الميناء البوابة التجارية البحرية الرئيسة للدخول إلى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانىء أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب و السائحين المترددين على موانى الهيئة

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانى و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانى سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ مليون حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ مليون طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كل الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.

الورشة

الورشة

الورشة

الورشة