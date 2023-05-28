رمسيس باريس يحقق 10,351 جنيه فى السينمات

نجح فيلم رمسيس باريس بطولة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تحقيق إيرادات بلغت 10,351 جنيه أمس فى شباك التذاكر السينمائى.

قصة رمسيس باريس

رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

أبطال رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

رمسيس باريس

نجاح رمسيس باريس

وكان أشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة فى الفيلم، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الدعائية لـ"رمسيس باريس" الذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي وإخراج أحمد خالد موسي.

ونافس الفيلم في موسم عيد الفطر وسط مجموعة من الأفلام على رأسها فيلم "هارلى" بطولة النجم محمد رمضان الذى عاد للسينما بعد غياب، ويظل فيلم "رمسيس باريس" يجمع الإيرادات خلال الفترة المقبلة، حيث لاقى نجاحاً كبيراً في الموسم السينمائى الاستثنائى .

رمسيس باريس

وكان أكد الفنان محمود حجازى عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام قائلًا: من زمان بحب الأفكار اللى برة الصندوق ودايما كنت بحب أشغل دماغى من أيام دراستى فى أكاديمية الفنون وتقديم روايات إلى نص مسرحى بشكل مختلف واكتشفت متعة جديدة جوايا غير التمثيل وهى أنى اطلع أفكار جديدة بتناول مختلف .

وأضاف: الفكرة دى كنت كاتبها من 2013 وجنبها شويه أفكار لمشاريع تانية وبالصدفة فى يوم من الأيام كنت قاعد مع المخرج أحمد خالد موسى وبنتكلم عن السينما والفن وحكيت الفكرة وأول لما سمعها قالى الفكره دى بتاعتى وأنا هشتغل عليها وقد كان والحمد لله شكرًا أحمد خالد موسى والفيلم فى السينمات إن شاء الله فى عيد الفطر المبارك.

وكان صناع فيلم رمسيس باريس للنجمة هيفاء وهبى، الأفيش الرسمى للعمل المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023 وتصدرت الأفيش هيفاء وهبى وظهر معها محمد سلام ومحمد ثروت وحمدى الميرغنى ومحمود حافظ، حيث يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض فى موسم العيد.

وطرحت الشركة المنتجة خلال الأسابيع الماضية الأفيش الأول الفيلم، وبعده طرحت البرومو الأول الذى كشف عن طبيعة الأحداث التى تدور معظمها فى العاصمة الفرنسية باريس ويغلب عليها الطابع الكوميدى، ومن المقرر أن تطرح الشركة برومو جديد رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.