مياه البندقية تتلون بالأخضر الفسفوري

ظهرت بقعة لونها أخضر فسفوري، في مياه مدينة البندقية، اليوم الأحد، وتحقق الشرطة في مصدر البقعة.

ونشر حاكم منطقة فينيتو، لوكا زايا، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر السائل الأخضر الذي انتشر عبر المياه، بالقرب من جسر ريالتو المقوس، كما أبلغ بعض السكان عن وجود هذا السائل الغريب.

الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر رقعة خضراء زاهية في القناة على طول جسر تصطف على جانبيه المطاعم.

وأكد الحاكم زايا، أن المسؤولين طلبوا من الشرطة التحقيق لتحديد المسؤول.

كما أجرت السلطات البيئية اختبارات على مياه القناة للتعرف على مصدر اللون.