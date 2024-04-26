اليوم.. الأهلي يواجه بطل كينيا والزمالك ضد بطل كوت ديفوار ببطولة أفريقيا للسيدات للكرة الطائرة

تنطلق اليوم الحمعة منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة "سيدات"، التي ستقام في النادي الأهلي بالقاهرة، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل، عن تواجد الفريق الأول للأهلي، في المجموعة الأولى.

ويلتقي اليوم فريق سيدات طائرة الأهلي مع نظيره السجون الكيني في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

في حين يستهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة اسيك ابيدحان بطل كوت ديفوار في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت قرعة البطولة التي أقيمت أمس قد اسفرت عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الأولى بجانب سيدات الأهلي كلا من بجاية الجزائري و السجون الكيني.

بينما أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية بجانب فرق :" بلدية بجاية الجزائري، وأسيك أبيدجان الإيفواري، والكحول الوطني الإثيوبي".

ويشارك في البطولة 15 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

ووجهت بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، خلال الاجتماع الفني للبطولة الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الجهود ‏الكبيرة التي بذلتها كافة اللجان خلال الفترة الماضية لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.‏

وأوضحت: النادي الأهلي رفع راية التحدي وهو على قدرها، بعد القيام بمهمة تنظيم بطولتين قاريتين للرجال والسيدات في فترة ‏زمنية قصيرة، والقيام بمجهود جبار لخروجهما بصورة مشرفة للغاية.

وأضافت: بطولة الرجال التي أسدل عليها الستار مساء الثلاثاء الماضي حققت نجاحات باهرة على كافة المستويات، ‏ونجاحات الأهلي تتحدث عن نفسها، وهو ما يجعل لدينا ثقة كبيرة في خروج بطولة السيدات بنفس الدرجة من النجاح.