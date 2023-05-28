الحكم في إعادة محاكمة متهم بحرق مقر "غد الثورة" لـ25 يونيو

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم "إسلام.ع" والمحبوس بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق مقر حزب غد الثورة" لجلسة 25 يونيو للحكم.

وقد عاقبت المحكمة غيابيًا في 2015 المتهم و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقًا، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التي تقرها المحكمة.

وقد وجهت أمر الإحالة إلى المتهمين؛ أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 العاملين بالمكان وهم "شريف.ح" و"عبدالرحيم م"، و"سعيد م"، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.

إعادة حجز المتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين سبق الحكم عليهم مع آخرين، فى قضية أحداث عنف الظاهر، لجلسة 25 يونيو للحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما آخرين، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

تأجيل محاكمة 14متهما في خلية المطرية الثانية

فيما أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية سامح شعبان.اليوم الأحد، محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "بخلية المطرية الثانية" لجلسة 24 يوليو.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وكما كشفت التحقيقات، بأن المتهمين منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.