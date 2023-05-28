إعادة محاكمة المتهمين في قضية عنف الظاهر 25 يونيو

حجزت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين سبق الحكم عليهم مع آخرين، فى القضيةالمعروفة إعلاميا، بـ أحداث عنف الظاهر، لجلسة 25 يونيو للحكم.

وتعود نفاصيل الواقعة، عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما آخر، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، قامت بمد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ“لوشا”، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، لجلسة 31 مايو.

وكانت جهات التحقيق، أمرت باستمرار حبس البلوجر محمد عبدالحميد، الشهير بـ"لوشا"، الذى اشتهر بجملة عبر فيديوهات التى يبثها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "البونبوناية بقا".

والي تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا"، والبالغ من العمر 36 عامًا، دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي، جنايات الهرم، بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من والدة المجني عليه يتهم لوشا وآخرين بخطف نجلها المدعو ياسين ممدوح، وذلك بطريق مصر الفيوم، واحتجازه لمدة يومين، وابتزاز أسرته ومساومتها، وطلب منها مبلغًا ماليًا فديةً لإطلاق صراح الطفل.

وأوضحت التحريات، صحة الواقعة، وأن المتهم محمد كمال، هو المدبر لهذه الواقعة، بالاشتراك مع محمد عامر ورمضان ماهر محمد عبدالسلام ومحمد عبد الحميد الشهير بلوشا.

وكشفت التحريات، أن أحد المتهمين على علاقة بوالدة الطفل المختطف، وعلمه بإرثها من زوجها المتوفي فظهرت لديه فكرة الاستيلاء على أموالها وعلى أموال أطفالها القصر، حيث اتفق مع باقي المتهمين على خطف الطفل، وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه.

وقد أقدم المتهم الأول على اصطحاب المدعوة منى فتحي وابنها من مدينة الإسكندرية بناءً على طلبها لإجراء بعض الأعمال بشقتها، وهناك استغل تلك الفرصة للتواصل مع المتهمين لتنفيذ خطتهم وأثناء سيرهم وعودتهم بالسيارة الخاصة بالمجني عليها، وفور وصولهم إلى الطريق السياحي الجديد دائرة القسم قام بالتوقف بها بجانب الطريق، حيث قام باقي المتهمين مستقلين سيارة ملاكي ماركة بي إم دابليو زرقاء اللون، بالتوقف أمام المجني عليهما، ورشوا مخدرًا عليهم، وقاموا بخطف الطفل.