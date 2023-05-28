تطبيق الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين في جامعة الزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق اليوم الأحد، تطبيق النظام الإلكترونى لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة للمرة الأولى في الجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكتروني يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية، والمحاضرات والملخصات الجامعية، وإعداد وإشراف مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، بدعم من مؤسسة عطاء الخيرية.

وشارك فى الإشراف على تطبيق الاختبارات الإلكترونية في جامعة الزقازيق مركز الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة بقيادة الدكتورة إيمان إبراهيم مدير المركز، والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز.

كما شارك في تطبيق الاختبارات الإلكترونية مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بقيادة الدكتور نبيل مصطفى مدير المركز والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وحدة الشبكات بقيادة الدكتور علي ثروت، ومركز الاختبارات الإلكترونية بقيادة الدكتورة ولاء سرحان مدير المركز.

الاختبارات الإلكترونية في جامعة الزقازيق

وخلال جولة تفقدية للدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق اليوم الأحد لاختبارات الطلاب المكفوفين، أبدى إعجابه بالتجربة التي تم تطبيقها بالجامعة، واستمع لآراء الطلاب والجوانب الإيجابية التي تم رصدها، ومدى الرضا العام لدى الطلاب وذويهم

وقدم رئيس جامعة الزقازيق الشكر إلى جميع القائمين على هذا العمل الكبير لخدمة الطلاب المكفوفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم جميع سبل الرعاية لذوى الهمم.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى حرص الجامعة على توفير كل سبل الرعاية لأبنائها الطلاب، خصوصًا ذوي الهمم.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أهمية كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل التى تؤهل الطلاب دراسيًا خلال سنوات الدراسة والاهتمام بمستوى الخريج حتى يصبح على مستوى عالي، قادر على التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورافق رئيس جامعة الزقازيق خلال الزيارة الدكتور إيهاب الببلاوي، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وأعرب الطلاب عن رضاهم عن تلك التجربة، نظرًا لأنها تجربة فريدة ومتميزة تخطت كل عقبات ومعوقات النظام القديم في الاختبارات ومشكلات المرافق المبصر.

وعلى هامش الزيارة، تفقد رئيس جامعة الزقازيق سير الاختبارات الإلكترونية لكلية الصيدلة عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023، والتى عقدت في 4 مقررات للبرنامج العام وثلاثة مقررات لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية على مدار فترتين، بحضور الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة.