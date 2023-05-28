أسواق البورصة السعودية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أنهت أسواق البورصة السعودية الرئيسية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على هبوط بواقع 46.52 نقطة ليصل إلى مستوى 11138.05 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها نحو 4.6 مليارات ريال.

البورصة السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق البورصة السعودية- 158 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العالمية، والدوائية، وعناية، وسيسكو، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب، والخليج للتدريب، وأيان، ومجموعة الحكير، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.79% و5.37%.

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: جبل عمر، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأغلق مؤشر البورصة السعودية الموازية (نمو) خلال، اليوم الأحد منخفضاً بواقع 26.27 نقطة ليقفل عند مستوى 21053.54 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم.

بورصة قطر تغلق على انخفاض

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملاته اليوم، على انخفاض بمقدار 29.70 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.28 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و426.32 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 257 مليونًا و370 ألفًا و981 سهمًا، بقيمة 494 مليونًا و833 ألفًا و181.059 ريالًا نتيجة تنفيذ 15529 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

بورصة الكويت

انهت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 28 مايو، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 33.54 نقطة لتصل الى مستوى 6798.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.50 %، حيث تم تداول نحو 118.4 مليون سهم عبر 6539 صفقة نقدية بقيمة نحو 30.16 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 4.79 نقاط ليصل الى مستوى 5409.59 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.09% من خلال تداول نحو 42.2 مليون سهم عبر نحو 2113 صفقة نقدية بقيمة نحو 9.4 ملايين دينار كويتي.

فى حين صعد مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 44.04 نقطة ليصل الى مستوى 750.99 بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.59% من خلال تداول بواقع 76.12 مليون سهم عبر 4426 صفقة بقيمة بلغت 20.7 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى الأسهم الكويتية بما يصل الى مستوى نحو 1.60 نقطة ليصل الى مستوى 5350.72 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.03% من خلال تداول نحو 37.7 مليون سهم عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 9.13 ملايين دينار كويتي.