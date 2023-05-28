إعلامي شهير يرفض تكريم عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي.. اسمها ارتبط بأفلام تافهة (شاهد)

أثار الإعلامي محمد الباز ضجة واسعة بتصريحاته الأخيرة عن الفنانة القديرة عبلة كامل، عما إذا كانت تستحق التكريم خلال الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك خلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

محمد الباز يرفض تكريم عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي

تحدث محمد الباز خلال مقطع الفيديو عن مطالبات عدد من الفنانين بتكريم الفنانة عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي، لافتًا أنها لا تستحق التكريم في مهرجان سينمائي، بل ما تستحقه حقًا أن يتم تكريمها في مهرجان درامي يحتفي بالدراما التليفزيوينة.

عبلة كامل

وأضاف محمد الباز: "وجود عبلة كامل السينمائي غير مؤثر وارتبط بأفلام تافهة، على الرغم من مشاركتها في أفلام مهمة مثل "هيستريا" و"مرسيدس" و"سيداتي آنساتي"، إلا أنها اشتهرت في السينما بأفلام "اللمبي" و"خالتي فرنسا" و"كلم ماما" و"بلطية العايمة" و"عودة الندلة" وهي مجموعة من الأفلام التي قد نعتبرها أحط أفلام في السينما المصرية".

محمد الباز: رفضي تكريم عبلة كامل لا ينفي محبتي لها

وشدد محمد الباز على شدة حبه واعتزازه بالفنانة القديرة عبلة كامل قائلاً: "هذا لا ينفي محبتي لعبلة كامل ويكفي أيقونتها الشهيرة "فاطمة كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لكنها لم تقدم أعمالاً بنفس المكانة الفنية في السينما".

محمد الباز عبر فيسبوك

مدير مهرجان القاهرة السينمائي يحسم الجدل حول تكريم عبلة كامل الدورة المقبلة

على صعيد آخر، كانت الفنانة القديرة عبلة كامل قد احتلت حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد مطالبات عدد من نجوم ونجمات الفن بتكريمها في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقديرًا لمسيرتها الفنية، وعلى رأسهم الفنانة منة شلبي، والمخرج يسري نصر الله.

وكتبت منة شلبي عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر": "سؤال .. السادة القائمين على مهرجان القاهرة العريق.. ألم يأتي الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل ؟.. و حتى لو مش عايزة تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة مفيش منها اتنين"، مُضيفة: "أرجو قبول سؤالي و تكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر.. ربنا يطول ف عمرها".

عبلة كامل ومنة شلبي

منة شلبي عبر تويتر

وبدوره، خرج مدير مهرجان القاهرة المخرج أمير رمسيس عن صمته ليكشف سبب امتناعه عن تكريمة الفنانة عبلة كامل في المهرجان، حيث قال: "قرأت المطالبات، لكن الفنانة عبلة كامل بترفض الظهور في أي مجال، وإن تم تكريمها وعقد ماستر كلاس لها، من غير ظهورها لن يكون ذلك مناسبًا، فيجب أن تتواجد حتى في الماستر كلاس"، مُضيفًا: "هي تستحق التكريم، لكن مينفعش نكرم أحد غصب عنه".

آخر أعمال عبلة كامل

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس الذي عُرض في عام 2018، وشاركها بطولته النجوم رياض الخولي، وأحمد سلامة، ورانيا فريد شوقي، وأميرة نايف، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.