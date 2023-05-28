درة زروق تخطف الأضواء بالبيج المجسم وألوان شولدر (صور)

النجمة درة زروق خضعت إلى أحدث جلسات تصوير شاركت خلالها متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر “إنستجرام”.

درة زروق

درة زروق خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة مختلفة من نوعها ولكنها جذابة عكست ذوقها الرفيع وذكائها في التنوع بين إطلالاتها المواكبة للموضة، لتعكس من جديد قوامها الممشوق ووزنها المثالي، جعلها تشبه النجمة الامريكية كيم كارداشيان، مرتدية فستان مجسم باللون "البيج"، تنتمي إلي قصة ألوان شولدر، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة بيضاء، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

درة زروق

اعتمدت الفنانة درة زروق تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

درة زروق

آخر أعمال درة زروق بالسينما

من ناحية أخري، كانت آخر أعمال الفنانة درة زروق في السينما هو فيلم الكاهن الذي تغوص أحداثه في عالم المنظمات السرية التي تتحكم في العالم وتعيش تحت الأرض، وتبدأ حرب معلوماتية تقودها تلك المنظمات للسيطرة على اقتصاد العالم، ولكن صحفيين ومحاميًا من المتعاونين مع تلك المنظمات يكتشفون الأمر ويتصدون لذلك المخطط.

درة زروق

آخر أعمال درة زروق بالدراما

شاركت درة في رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر"، وهو من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وبطولة عمرو سعد، سيد رجب، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبدالرسول، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع.

من جهة أخرى، كانت آخر أعمال درة في الدراما، مشاركتها في مسلسل "المتهمة"، الذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد الإلكترونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا حينها، وهو بطولة دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، وعرض العمل عبر منصة شاهد، وحقق نسبة مشاهدة عاليه.

درة زروق

آخر أعمال درة زروق بالمسرح

لعبت درة مؤخرًا دورا في بطولة مسرحية "حتى لا يطير الدكان"، مع النجم أكرم حسني، بيومي فؤاد، محمد أنور، وآخرون من النجوم، والمسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي، وهي من تأليف وإنتاج أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.