تواصل روسيا تنفيذ العملية العسكرية الخاصة التي شنتها في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، ما أسفر عن القضاء على نحو 545 عسكري أوكراني وإسقاط 3 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات مجموعة "غرب" الروسية على اتجاه كوبيانسك، تمكنت بنيران مدفعيتها وطيرانها الحربي من تكبيد العدو خسائر كبيرة في المعدات والأفراد في المراكز السكنية، بريشوترافنيفويه وتيمكوفكا ودفوريتشنايا بمقاطعة خاركوف، وكذلك في نوفوسيلوفسكويه وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك. وتم التصدي لمحاولات اختراق من جانب مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في منطقتي ليمان بيرفي وبيريستوف بمقاطعة خاركوف، وخسر العدو خلال ذلك أكثر 30 عسكريا وسيارة مصفحة وسيارتي بيك آب. وتم كذلك تدمير مستودعات للذخيرة في مقاطعتي خاركوف وتشيرنيعيف، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية

في اتجاه كراسنو - ليمانسكي، دكت قوات مجموعة "غرب" بنيران المدفعية والطيران مواقع العدو في العديد من المواقع وتم تكبيده خلال ذلك 65 قتيلا وتدمير العديد من مرابض المدفعية والآليات العسكرية.

في اتجاه دونيتسك، تمكنت قوات مجموعة "جنوب"، من قتل ما يصل إلى 340 عسكريا من قوات العدو، ودمرت قوات روسيا ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع "كراب" بولندي الصنع. وفي المركزين السكنيين غيورعيفكا وكراماتورسك، تم تدمير مستودعات معادية للذخيرة والأسلحة.

وفي اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوريجيا، استهدفت قوات "مجموعة "شرق" بنيران مدفعيتها وطيرانها، مراكز القوات الأوكرانية في نوفواندرييفكا ونوفودانيلوفكا وتشيرفونيه وفوديانويه. وخلال يوم أمس تكبد العدو هناك أكثر من 100 قتيل بالإضافة إلى أربع آليات. وتم في منطقة نوفواوسبينفسكويه تدمير محطة رادار أمريكية من طراز AN/TPQ-37. وفي بلدة ستيبنويه تم تدمير مستودع معادي للذخيرة.

في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، وتدمير ثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا.

وضرب الطيران الحربي وكذلك مدفعية جيش روسيا خلال اليوم الماضي، مرابض 89 وحدة مدفعية أوكرانية في في 156 منطقة.

وتم في اليوم الماضي قصف وتدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواءين 24 و 65 التابعة للقوات الأوكرانية للقصف في بلدة توريتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقرية نوفواندريفاكا بمقاطعة زابوريجيا. وفي منطقة مدينة بوجودوخوف بمقاطعة خاركوف، تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لروسيا، ثلاثة صواريخ ستورم شادو كروز وستة قذائف صاروخية من طراز هيمارس خلال اليوم الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربع مسيرات جوية أوكرانية في المراكز السكنية جوفتنيفويه بمقاطعة خاركوف وكوباني بمقاطعة زابوروجيه وبلدة سلافيانويه ي جمهورية دونيتسك الشعبية.

بشكل إجمالي تم منذ بدء عملية روسيا العسكرية الخاصة تدمير 429 طائرة حربية و235 مروحية و4357 مسيرة جوية و424 منظومة صاروخية مضادة للطائرات، و 9322 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، وكذلك 1100 عربة راجمة صواريخ و4924 قطعة من مدافع الميدان ومدافع الهاون و 10506 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: