إصابة 5 أشخاص في حادث أنقلاب سيارة علي صحراوي الإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، بإصابات متفرقة بالجسد مابين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث إنقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي امام مفارق سرابيوم.

وتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي رقم ر.و .2937 ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة كلا من محمد عبد الفتاح عبد السميع علي 32 عاما مقيم فيصل الجيزه مصاب كسر مضاعف بالساق اليمنى مع اشتباه كسر بالفخذ الايسر سحجات وكدمات، ومبارك شعبان احمد 37 عاما مقيم الاقصر مصاب سحجات وكدمات، واحمد شعبان احمد علي 35 عاما مقيم الجيزه مصاب سحجات وكدمات، ومصطفى سعيد احمد علي السن 38 عاما مقيم القاهره، سحجات وكدمات المصاب، وزكريا محمد احمد، 30 عاما مقيم القاهرة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع اضطراب بدرجه الوعي.



وتم نقل جميع المصابين لقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم طبيه.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.