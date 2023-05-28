معاقبة عامل بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل ربة منزل بطما

أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهم "ر. ص" عامل، يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل المجني عليها "ن. ب. أ" ربة منزل، طعنها بسكين للانتقام منها بسبب خلافات بينهما بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بلاغًا يفيد مقتل المجني عليها بعد طعنها بسلاح أبيض "سكين" وتم نقلها إلى المستشفى المركزي جثة هامدة.

ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليها فقام باستلال سكين والتعدي عليها وطعنها حتى فارقت الحياة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للسبب ذاته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالته محبوسًا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.