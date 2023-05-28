محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير أحد الفنادق السياحية بدهب استعدادًا للموسم السياحي

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، أعمال التطوير بأحد الفنادق الشهيرة المهمة بمدينة دهب، رافقه عدد من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة دهب، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص المالكة للفندق.

وأثنى المحافظ على أعمال التطوير والتوسعة بالفندق تماشيًا مع مختلف الأذواق والجنسيات السياحية وتوفير أنماط مختلفة داخل الفندق تناسب السائحين كافة، بالإضافة لزيادة فرص العمل المباشرة غير المباشرة لأهالي المنطقة.

كما أشار المحافظ للموقع المتميز للفندق بجوار البحر الأحمر، كما أنه يقع على بعد 3 كم من وسط مدينة دهب، كما يقع هذا المنتجع على بعد 88 كم من مطار شرم الشيخ الدولي.

واستمع المحافظ ومرافقوه لشرح مبسط للفندق الذي يوفر مسبح على طراز البحيرة، كما تفتح غرف الضيوف العصرية على شرفات مفروشة، وتتميز جميع الغرف بتصاميم ذات ألوان دافئة وتحتوي على تلفزيون وميني بار ويحيط بالفندق الجبال الوردية ويطل على شاطئ رملي بطول 650 مترًا على خليج العقبة، يمكن للضيوف الاسترخاء مع علاج المساج أو الاستمتاع بالتمرن في مركز اللياقة البدنية.

وشملت أعمال التطوير مطاعم وبارات ومساج وأماكن تراثية بدوية تطل علي ساحل البحر الأحمر.