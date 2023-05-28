خالد البلشي يلتقي الصحفيين المصريين في الكويت

التقى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، عددًا من الزملاء الصحفيين المصريين بدولة الكويت على هامش فعاليات ملتقى الإعلام العربي.

اقتراحات لحل أزمات مهنة الصحافة:



ناقش النقيب معهم قضايا المهنة ومشاكل الزملاء واقتراحاتهم لحل أزمات المهنة، كما تطرق اللقاء لبحث حل أزمة مستحقات بعض الزملاء لدى عدد من المؤسسات التي يعملون بها.

وتطرق اللقاء لجانب من مطالب الزملاء في الخارج والتي دعوا فيها لفتح الباب لاستغلال قدراتهم في تقوية وإثراء العمل النقابي، وأن تكون النقابة طرفًا في تسهيل إجراءات تعاملهم مع مؤسساتهم بوصفها النقابة الأم، ووعد البلشي بمناقشة هذه المشاكل من خلال مجلس النقابة.

الصحافة في العالم العربي:

وأكد البلشي أن الصحافة في عالمنا العربي تعاني من أوضاع صعبة تتطلب تضافر الجهود لإيجاد الإعلام العربي المؤثر القادر في ظل وجود تشويه متعمد للقضايا العربية على الساحة الدولية.

وأوضح البلشي أن الإعلام بمختلف صوره وتخصصاته يعد شريكًا فعالًا في مواجهة المخاطر وله دور كبير في التحفيز والمراقبة وإعداد التقارير عن الأخطار التي تواجه المجتمعات.

كما التقى البلشي أيضًا عددًا من رؤساء تحرير الصحف الكويتية والعربية وقيادات جمعيات الصحفيين بينهم رئيس وقيادات جمعية الصحفيين الكويتية.

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