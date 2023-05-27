وزير الرياضة يُهنئ منتخب الجمباز بذهبية بطولة إفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبو منتخب مصر الوطني للجمباز الفني، بعد التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بالبطولة الإفريقية رقم 17 المقامة في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 24 وحتى 28 مايو الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال كل من:

عمر محمد العربي وأحمد عبد الرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبد الرحمن عبد الحليم، ويشرف على الإدارة الفنية جمال بشير المدير الفني ويعاونه شريف جودت المدرب.

وكان منتخب مصر للجمباز الفني انسات قد حقق فضية منافسات الفرق بنفس البطولة أمس الجمعة ، ومثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات كل من"جني محمود، جني عبدالسلام، ساندرا الصادق، وندي عوض، نانسي طمان"، والمدير الفني كابتن زكريا غالب والمدربين"محمود سيد، سلمي السعيد".

كما حصلت اللاعبة جنى عبد السلام لاعبة المنتخب الوطني على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي العام بالبطولة الأفريقية.



وزير الرياضة يشيد بجهود إيهاب أمين

وأثني وزير الشباب والرياضة علي نجاح أتحاد الجماز برئاسة الدكتور ايهاب أمين فى ضم اللاعبة الامريكية من أصل مصري ساندرا الصادق لصفوف المنتخب والعودة للعب بإسم مصر، مشيداً بتمسك اللاعبة بتمثيل مصر فى البطولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس اتحاد الجمباز المتواجد في جنوب افريقيا، والتي تستضيف بطولة أفريقيا للجمباز الفني للرجال والآنسات.

وخلال المكالمة، تحدث وزير الرياضة مع اللاعبة ساندرا الصادق، والتي أكدت علي فخرها واعتزازها بالعودة للعب تحت علم مصر بعد المستوي العالمي الذي وصلت اليه رياضة الجمباز فى مصر.

إيهاب أمين: هناك خطة من قبل اتحاد الجمباز للمحافظة علي أبنائه

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمباز أن هناك خطة من قبل الاتحاد للمحافظة علي أبنائه من أي إغراءات خارجية، بالإضافة الي استقطاب الطيور المهاجرة للعودة من جديد.

وأوضح أيهاب أمين أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأتم بان منتخبنا الوطني يعتبر واحد من افضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الاخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب إفريقيا.

ويشارك فى بطولة والمؤهلة لبطولة العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل 8 منتخبات وهي "مصر، الكاميرون، الجزائر، وانجولا، السنغال، المغرب، مالي"، بالإضافة إلي جنوب افريقيا البلد المضيف.