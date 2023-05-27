جدول الأسبوع الثالث لجلسات الحوار الوطني النقاشية.. تبدأ ٤ يونيو

انتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكلت أولويات مهمة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

جدول المحور السياسي ٤ يونيو:

يناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث، يوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣م، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستين حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

جدول المحور الاقتصادي ٦ يونيو:

في الثلاثاء الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستين حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

جدول المحور المجتمعي ٨ يونيو:

في يوم الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستين لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستين حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

من المقرر أن تعقد الجلسات ابتداءً من الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

جلسة استثنائية الأربعاء حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب:

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني المصري في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك، "سيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، إذ تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر".

يأتي ذلك استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.