نقيب القراء يهاجم الشيخ ممدوح عامر بسبب فيديو الغناء والرقص (شاهد)

رفض الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، تبرير الشيخ ممدوح عامر، لواقعة غنائه لأم كلثوم في فرح شقيقه بأنه كان سعيد بزواج أخيه وتعامل على طبيعته، قائلا: " لا يليق بأن يكون قارئ للقرآن ومعمم يقوم بمثل هذه التصرفات، مضيفا أن الناس تقدره وتحترمه على أنه حامل لكتاب الله والناس وجدوه في مشهد لا يليق ويغني لأم كلثوم في الفرح.

وأضاف : "لم نعترض على أن الشيخ ممدوح عامر أقام حفل زفاف لشقيقه ونحن نعلم مع يفعله من خير مع أشقائه، ولو كان دعاني كنت حضرت"، موضحا: "فوجئت بكم هائل من الاتصالات وكله بيقولي شوفت الفيديو بتاع الشيخ ممدوح، لأن الشيخ ممدوح لما يعمل كده هيكون محل تعليق، الناس هتقول إزاي شيخ بيقرأ قرآن ويعمل كدا".

الشيخ ممدوح عامر له شعبية كبيرة ومنزلة كبيرة

وتابع: “الشيخ ممدوح عامر له شعبية كبيرة ومنزلة كبيرة ولم يكن يليق به الظهور بهذا المظهر .. نحن لا نعلق على تصرفاته داخل منزله لكن ما حدث كان في مكان عام وأمام عامة الناس”

ورد الشيخ ممدوح عامر على نقيب القراء، قائلا: " كنت أتمنى ألا يتم التصعيد لهذا الشكل ، ولوعاد بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته في فرح أخويا"، ليرد نقيب القراء، قائلا: " هو حر في تصرفه والنقابة حرة في تصرفها لأن مبدأنا الحفاظ على كتاب الله ومن يقرأ كلام الله سواء عضو في النقابة أو غير عضو بها ونحن لا نتصيد الأخطاء لأحد والأمر معروض على الشئون القانونية بالنقابة لاتخاذ القرار المناسب".

وكان القاريء ممدوح عامرعلق على الفيديو المتداول، قائلا: " أنا شخص طبيعي خالص وانا بحب اتعامل بتلقائية وعلى طبيعتي".

الكفيف يكون أكثر عاطفية من غيره

وقال القاريء ممدوح عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" مساء اليوم السبت، :"الكفيف يكون أكثر عاطفية من غيره، وأنا كنت في فرح أخويا وبحب اهزر واضحك وغنيت في فرح أخويا ".

وتابع ممدوح عامر :" وقع عليا مسؤولية التجهيز لزواج شقيقي الأصغر وكان لازم أفرح لأخويا عشان محسسهوش إن أبويا اتوفى"، معقبا: "كنت على طبيعتي في فرح أخويا ، وانا بحب الأغاني الكلاسيكية مثل أغاني أم كلثوم ومكنتش بغني مهرجانات".

لست عضوا في نقابة القراء ومدين بالاعتذار فقط للمحبين والمتابعين

وحول بيان نقابة القراء الذي طالبه بالاعتذار، قال: النقابة لم تتواصل معه، وأعضاء من مجلس إدارة النقابة حضروا الفرح ومن تعذر حضوره هنأه تليفونيا، مؤكدًا أنه ليس عضوا في نقابة القراء، والنقابة دورها مقتصر على القرآن الكريم، موضحا أنه مدين بالاعتذار فقط للمحبين والمتابعين.

واختتم الشيخ ممدوح عامر، صاحب فيديو الرقص في فرح شعبي، قائلا: إن والدته وقع عليها تأثير نفسي لتصورها بأن ضررا كبيرا وقع عليه.