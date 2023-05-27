أزمات سفاجا تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

أعلنت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أنه بناء على توقعات الأرصاد الجوية قد تتعرض محافظة البحر الأحمر الي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح شديدة وهطول أمطار في الفترة من اليوم السبت الموافق 2023/5/27م وحتي يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/30م.

ومن جانبه ناشد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، المواطنين وخاصة المسافرين على الطرق السريعة بين سفاجا ومحافظات الصعيد اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة مع الحذر اثناء القيادة خصوصا علي الطرق الرئيسية المؤدية من وإلي المدينة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.

وكانت سماء مدن البحر الأحمر قد شهدت اليوم السبت غيوم وسحب كثيفة وارتفاع فى نسبة الرطوبة وعدم سطوع لآشعة الشمس وسجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 37 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 31% وسرعة الرياح 19كم/ساعة

مدينة سفاجا درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية و الصغرى 25 درجة مئوية والرطوبة 46% وسرعة الرياح 23كم/ساعة، ومدينة القصير درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية و الصغرى 25 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32% وسرعة الرياح 23 كم/ساعة

مدينة رأس غارب درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 63 % وسرعة الرياح 34كم / ساعة

مدينة مرسى علم درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 60% وسرعة الرياح 27 كم/ ساعة

مدينة الشلاتين درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 61% وسرعة الرياح 24 كم/ ساعة

مدينة حلايب درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 69% وسرعة الرياح 14 كم/ ساعة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان لها ارتفاع درجات الحرارة وتعرض محافظة البحر الأحمر لأمطار غزيرة وسيول في بعض مناطق البحر الأحمر تتضمن سلسلة جبال البحر الأحمر.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من تقلبات الأحوال الجوية بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح عندما تنعدم الرؤية بسبب الضباب على الطرق الخرجية.

ورفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار والسيول بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية التي توقعتارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وتعرض محافظة البحر الأحمر لعواصف وأمطار غزيرة تصل الى حد السيول في المناطق الجبلية.

وقام رؤساء المدن بالمرور على عدد من السدود والبحيرات الصناعية والتأكد من نظافة منافذ السيول ورفع مستوى الجاهزية على الطرق، وفتح خط ساخن لرؤساء المدن مع غرفة عمليات المحافظة ومتابعة 24 ساعة في حالة الطوارئ، والإبلاغ الفوري عنها.