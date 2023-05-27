وظائف خالية بمرتبات مجزية.. الشروط والمزايا

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل براتب مجزي مع تخصصاتهم، وعليه تعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الشباب والرياضة:

وتوفر وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، ومن خلال مبادرة «توظيف مصر» فرص عمل ذهبية للشباب.

وظائف خالية بمرتبات مجزية:

تنظم المبادرة اليوم المفتوح للتوظيف لشركة خاصة تعمل فى مجال الأمن والحراسة.

التخصصات المطلوبة:

- إداري.

- مدخل بيانات.

- مشرف أمن.

- أفراد أمن.

الشروط:

- أن يكون السن من 19 إلى 40 سنة.

- مؤهل ومن دون مؤهل (شرط إجادة القراءة والكتابة)، وذلك للعمل بمواقعها المختلفة بالقاهرة.

- وتتضمن عدد أيام العمل 26 يومًا و4 أيام راحة.

المميزات:

- يحصل الملتحق بفرص عمل الشباب والرياضة على تأمين صحي واجتماعي من أول يوم عمل.

- يكون الزي مجانًا.

- يحصل على فيزا للقبض وفتح حسابًا بنكيًا.

- الحصول على دورات تدريبية للعاملين وفرص للترقي.

- إمكانية العمل 30 يومًا.

- سلفة بعد 15 يوم عمل.

- بوليصة تأمين على الحياة بمبلغ 150 ألف جنيه.

مكان وموعد التقديم:

يمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة التوجه إلى مقر الشركة في 40 شارع محمد كامل الحاروني، مدينة نصر، شارع مكرم عبيد، خلف حديقة الطفل، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، من اليوم السبت إلى الأربعاء المقبل.